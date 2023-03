Acalorado debate entre Miguel Uribe y Alejandro Ocampo por Gobierno Petro

Miguel Uribe, del Centro Democrático, y Alejandro Ocampo, del Pacto Histórico, mantuvieron un acalorado debate por cuenta de la labor hecha por el presidente Gustavo Petro y su agarrón en redes sociales con Nayib Bukele.

“Para que haya seguridad debemos acabar la impunidad y eso implica castigos. En Colombia hemos visto el modelo de la impunidad, en donde las oportunidades son para los criminales. Es rechazable que Petro, mientras en Colombia aumentan las masacres, se ponga a criticar las medidas de seguridad de un país vecino que tiene el respaldo de su pueblo”, dijo Uribe.

“No creo eso y nunca creeré en la violación de Derechos Humanos. Esas denuncias no las conozco. El tratamiento y las penas son fuertes”, agregó.

Por su parte, Alejandro Ocampo le respondió Uribe asegurando que ellos, el Centro Democrático, gobernaron por varios años y entregaron un país inseguro.

“Nosotros recibimos del Centro Democrático es un país inseguro y sin una política de seguridad necesaria. La impunidad nace de ellos”, dijo.

“Heredamos un país con la mayor cantidad de gente en pobreza, con la mayor inflación. He escuchado al doctor Uribe y me sorprende el nivel de insensatez que puede tener la política. Uno no puede entender cómo se habla de tener una política criminal que ellos nunca hicieron. Destrozaron la paz e hicieron todo lo posible para que el país estuviera en conflicto.

Poco a poco los ánimos entre Miguel Uribe y Alejandro Ocampo fueron subiendo y se lanzaron acusaciones personales.

“Yo le pido que estudie, lea y diga la verdad”, fue una de las fuertes respuestas de Uribe.

“Hay que hacer la paz señor, me avergüenza oír las tontadas que dice”, sostuvo Ocampo.

