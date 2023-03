Tuvo un fuerte efecto en mí: Volker Bertelmann sobre ‘Sin Novedad en el Frente’

El pianista y compositor alemán, Volker Bertelmann, mayormente conocido bajo el nombre de ‘Hauschka’, pasó por los micrófonos de La W tras hacerse acreedor de una nominación al Premio de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas, el Óscar, en la categoría de Mejor Banda Sonora Original.

Este reconocimiento tocó a su puerta tras ser el principal creador de la música en la producción ‘Sin Novedad en el Frente’, un filme difundido por la plataforma streaming Netflix, que representa algo tan frio y crudo como fue la Primera Guerra Mundial.

La creación de este audiovisual fue basada en la novela homónima de Erich Maria Remarque, escrita en 1929.

‘Haushka’ reveló detalles de lo que fue crear el instrumental y los retos a los que se enfrentó, al ser este el recuento de una herida que ha marcado la historia de la población alemana, incluyéndolo.

“No se si es la mejor película de Alemania, pero sí es seguro que ha dejado un impacto en muchos países” mencionó.

Del mismo modo, habló sobre el principal objetivo que tuvo en cuanto a este filme, siendo su prioridad el buscar un factor diferenciador entre tanto ruido, que acaba siendo común en una historia de guerra: quería que las melodías tranquilas también fueran protagonistas.

“No necesariamente se debe usar música triste para una película de guerra, no queremos buscar este tipo de interpretación, el objetivo no es abrumar a las personas. Queríamos un segmento armonioso que fuera protagonista, no queríamos que el ruido arruinara la melodía”, relató el artista.

Del mismo modo, habló sobre la influencia que tuvieron otros factores en su creación, tomando herramientas e inspiración tanto de los estilos religiosos como incluso de reconocidas bandas internacionales.

“Una de las ideas fue incluir elementos religiosos en la melodía que acompañaran el desarrollo de los personajes, parecía necesario. Led Zeppelin también sirvió de inspiración para la creación de la música”

Finalmente recordó su experiencia con el libro en el que está basada la película, mencionando que lo leyó años atrás y pero en esta ocasión prefirío evitarlo, “la historia tuvo un fuerte efecto en mí”.

Como ciudadano alemán esta historia lo hace recordar aquellos fatídicos hechos que ocurrieron en su nación, sin embargo, no descartó darle un nuevo vistazo ahora después del éxito del filme.

Escuche la entrevista completa aquí: