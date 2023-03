Queríamos representar el duelo: Ludwig Goransson sobre ‘Lift Me Up’ de Pantera Negra

El compositor, director de orquesta y productor discográfico sueco Ludwig Goransson pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre su nominación al Premio de la Academia a ‘Mejor Canción Original’ por ‘Lift Me Up’, de ‘Pantera Negra: Wakanda por Siempre’.

Para iniciar, Goransson aseguró que “la canción ‘Lift Me Up’ nació cuando estaba trabajando con el coro de Senegal y estaba haciendo música para la primera película, ese ritmo africano me dio la inspiración en primera instancia, pero luego pensé en la guitarra cuando fui a México y esos músicos me inspiraron”.

El ganador del Óscar, Grammy y Emmy, Ludwig Goransson también explicó por qué decidieron escoger a Rihanna como la voz de esta canción. “Para la canción queríamos una voz que representara lo que era la película, una madre muy fuerte, porque esta película es de eso, del poder femenino, de la maternidad, y Rihanna estaba pasando por ese momento, es una héroe de nuestra generación y pensamos en ella porque creíamos que representaba muy bien la película”.

Por otra parte, Goransson resaltó que fue muy complicado hacer la segunda parte de la película porque “la estrella de la primera murió y todos los sonidos estaban conectados con ese personaje, fue un reto para poder saber cómo hacer la música para esa segunda parte”.

El compositor también dejó claro que no sabe si habrá tercera parte de Pantera Negra, pero estaría encantado de volver a trabajar con esta franquicia.

Por último, el productor sueco resaltó que a través de la música querían representar el duelo.

Escuche la entrevista completa a continuación: