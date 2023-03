‘Meterse al rancho’: el podcast del actor Santiago Alarcón, ¿de qué trata?

Este 5 de marzo estuvo para los micrófonos de W Fin de Semana el actor colombiano Santiago Alarcón, hablando entre otras cosas de su papel en la serie ‘La Primera vez’, su nuevo podcast ‘Meterse Al Racho’ y además, sobre el Gobierno del presidente Gustavo Petro.

Así las cosas, Alarcón mencionó respecto a su podcast que “como dicen que ahora hay que reinventarse pues me reinventé, y a todos nos gusta el chisme”.

Pues su podcast va de entrevistar personalidades ‘chismeando’ esas historias que cada persona tiene por contar.

Además, dijo que “cuando Spotify me ofrece esa posibilidad, me dice que soy libre de armar las historias y buscar los invitados, no he tenido que hacer mucho esfuerzo”, dijo sobre la dinámica del formato.

Y es que para Alarcón lo sencillo de este podcast se basa en que el impacto no lo genera él, sino lo que cuentan los invitados, pues se trata de una entrevista a fondo con cada personaje.

“La gente quiere contar sus historias, más que uno sacarlas. La gente quiere hacerlo, pero por ejemplo con Andrés Parra yo no esperaba que pasara lo que pasó de que me contara todo lo que contó. El efecto en las personas lo causan los invitados”, dijo.

También, que gracias al podcast “he conocido historias duras, crueles e inspiradoras, pero son muchos invitados; son 21 podcast más o menos. El próximo será con mi esposa, la entrevistaré a ella”

Por otro lado, se refirió a su papel en ‘La primera vez’, mencionado que su personaje “funciona porque todos hemos tenido una persona así en la casa que piensa que el demonio ataca a la juventud, que la sexualidad es perversión y que la juventud está perdida”, entonces la gente se siente identificada.

Finalmente, habló sobre el Gobierno de Petro, pues ha sido crítico a pesar de haber votado por él, porque según cuenta, no se trata de fanatismos.

“Se cree que si uno votaba por alguien y que si ese ganaba, uno hacia silencio, pero yo no soy fan de ningún político y hay cosas que uno como votante debe tener y es la responsabilidad del voto, y siento que el presidente pierde demasiado tiempo en Twitter”, sentenció.

