Diego Luna: “Hay una deuda pendiente en EE.UU. con quienes han cruzado la frontera”

Miami, Estados Unidos

El Festival de Cine de Miami inició el pasado viernes 3 de marzo su edición 40 celebrando su consolidación como una vitrina para la cinematografía mundial, con especial énfasis en la de América Latina y la producida por nuevos realizadores.

El actor mexicano Diego Luna, quien recientemente ha sido conocido por sus papeles en las series ‘Andor’ y ‘Narcos: México’ y recibió el galardón Variety Virtuoso Award en el marco de este festival, conversó con La W sobre este reconocimiento y destacó la importancia de esta cita del cine y las audiencias.

“Me da mucho gusto celebrar lo que hago (y) los 40 años de este festival en el que he estado varias veces (…) (el festival) hace un trabajo maravilloso y se dedica a borrar fronteras, a contar historias latinoamericanas en este país, a asegurarse de que el cine viaje y de que quienes hacen cine encuentren nuevas audiencias. Eso me encanta y lo celebro mucho”, afirmó el actor.

Por otra parte, sobre su trabajo social, Luna aseguró que, gracias a su plataforma, tiene la oportunidad y la libertad de tener injerencia en aquello que le preocupa.

“Hay una organización a la que pertenezco que se llama ‘El día después’, la cual se trata de tender puentes (…) es una gran herramienta para transformar, invitar al debate y, en el mejor de los casos, participar de un cambio”.

Finalmente, sobre la situación migratoria entre México y Estados Unidos, para el actor aún falta mucho por hacer: “Hay una deuda pendiente en este país con la gente que ha cruzado (la frontera) hay una comunidad que ha construido y alimenta a este país”.

Sobre el Festival de Cine de Miami

Por: Agencia EFE

El programa del Festival de Cine de Miami para este año incluye más de 140 largometrajes, documentales y cortometrajes de todos los géneros, procedentes de más de 30 países, entre los cuales hay una docena de estrenos mundiales y siete estrenos en Estados Unidos.

Se trata de una de las ofertas más grandes en la historia de este festival, como dijo a EFE la directora de programación, Lauren Cohen, quien destacó que esta cita anual organizada por la universidad Miami Dade College “brinda oportunidades a cineastas locales e internacionales”.

Señaló las alianzas con instituciones locales como la Knight Foundation, que permiten “destacar a los cineastas talentosos aquí en Miami”, así como presentar una categoría dedicada a producciones desarrolladas a nivel local.

El telón del certamen lo levantó el actor Ray Romano, conocido por su personaje en la serie televisiva ‘Everybody Loves Raymond’ y quien acude a esta ciudad del sur de Florida (Estados Unidos) para presentar su debut como director, ‘Somewhere in Queens’, de la que es protagonista y coautor del guión junto a Mark Stegemann.

Cohen resaltó la lista de celebridades que participarán este año, que se completa con Nicolas Cage, Diego Luna y John Leguizamo, así como la escritora estadounidense Judy Blume y el compositor Nicholas Brittell.