Fotos: así quedó el carro del director de la UNP tras atentado en su contra

El director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), habló en La W, con Julio Sánchez Cristo, y reveló detalles del atentado que sufrió en la noche de este 7 de marzo.

“Nos encontramos con una situación complicada. La noche anterior mis escoltas detectaron un vehículo siguiéndonos, no me dejaron bajar del carro hasta que controlaron la situación. Era un carro rojo. Anoche me bajé inmediatamente, venía con mi hija que la había recogido en la universidad, al cerrar el portón de la casa comenzó el cruce de disparos”, relató.

A propósito del atentado que sufrió, no descartó que este venga de adentro de la UNP, pues según comentó, ha “pisado callos” al intentar desmontar los negocios que había dentro de la institución.

En contexto: Augusto Rodríguez no descarta que atentado en su contra venga de adentro de la UNP

“No puedo decir que eso sea así, pero no lo quiero descartar porque sí vivido una situación bastante compleja. En el momento en que llegué a la entidad me encontré con una situación complicada: los vehículos escaseaban, grupos de cultura cartelar. Entonces traté de diversificar en la primera selección y me encontré con un primer intento de paro”, mencionó.

En las fotos conocidas por La W se puede evidenciar cómo quedó el carro del director de la UNP luego de sufir el atentado. En las imágenes se ve que el auto tiene varios vidrios rotos y fuertes golpes por causa de los disparos.

