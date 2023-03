No creo que Ucrania pierda la guerra, seguirá con la defensa: coronel ucraniano

El analista militar y coronel ucraniano Mykola Salamaja pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre las consecuencias que tendría para las Fuerzas Militares perder Bajmut.

En un principio, dejó claro que por ser militar no habla de política, sin embargo, “la tarea que tuvo Ucrania en el frente de Bajmut ya está cumplida porque el enemigo sufrió perdidas importantes en la técnica militar que permitió que Rusia perdiera potencial”.

De igual manera, aseguró que “de momento, la cantidad de munición que tiene Ucrania es suficiente, y con ayuda de sus socios, Ucrania podría no solo sostener sus posiciones en Bajmut y no perder la ciudad por completo, sino también da avances para la contraofensiva”.

Agregando que “en cada guerra hay una parte no solo militar sino también una parte política, en este caso, Bajmut se ha convertido en un símbolo político, desde el punto militar ya cumplió la tarea”.

Por último, el coronel Salamaja resaltó que no cree que Ucrania pueda perder la guerra, por el contrario, seguirá con la defensa. “Ahora Ucrania ha buscado la manera, junto con sus socios internacionales, de recuperar esos objetos de infraestructura, ese objetivo que tiene Rusia de asustar a la población ucraniana no está funcionando bien y no tiene efectos en las fuerzas ucranianas”.

Escuche la entrevista a continuación: