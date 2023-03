Parapolítica: Defensoría insiste a la Corte que revise tutela de Luis Alfredo Ramos

La Defensoría del Pueblo elevó una solicitud de insistencia a la Corte Constitucional para que estudie la tutela de Luis Alfredo Ramos en contra de la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades y la supuesta vulneración de sus derechos en el proceso en su contra por ‘parapolítica’.

Recordemos que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema inició la investigación en contra de Luis Alfredo Ramos desde el 2011 y en 2013 se le impuso medida de aseguramiento por el delito de concierto para delinquir agravado y, el 24 de febrero de 2014, se le acusó. Decisión que quedó ejecutoriada el 29 de abril y, el 19 de enero de 2015, se realizó la diligencia de juzgamiento.

Ahora, lo que determinó la Defensoría del Pueblo para elevar esta petición es que, con las actuaciones judiciales se vulneró el derecho fundamental al debido proceso, al incurrir, presuntamente, en un defecto de procedimiento de parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.

Debido a que en 2018 se aprobó el Acto legislativo 01 que garantiza la doble instancia para aforados políticos y en el caso de Ramos, dice la entidad que se le violaron sus derechos porque se le debió aplicar de inmediato la normativa, además teniendo en cuenta que en ese momento el exgobernador Luis Alfredo Ramos se encontraba en libertad.

”Defensoría del Pueblo, considera que en el presente caso se vulneró el debido proceso, al incurrir presuntamente, en un defecto procedimental, toda vez, que como se dijo anteriormente, las accionadas omitieron aplicar una normatividad que era garante para los derechos del accionante, además sin tomar en cuenta que, para la fecha de la entrada en vigencia del referido acto legislativo, el señor Ramos Botero, se encontraba en libertad”, dice el documento de insistencia de 19 páginas.

El exgobernador en la tutela alega irregularidades en su proceso por ‘parapolítica’, porque la sala que lo condenó, no fue la misma que hizo el juicio, que el caso lo tenía la Sala Penal, pero como no alcanzó a tomar una decisión, devolvió el caso a primera instancia que lo condenó y en segunda instancia la Sala Penal dejó en firme la condena y que el Congreso no contempló la transición.