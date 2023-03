Alejandra Borrero recibirá el premio a toda una vida en los Premios India Catalina

El próximo 26 de marzo se llevará a cabo la ceremonia de los Premios India Catalina de la Industria Audiovisual, donde se le otorgará el galardón Víctor Nieto a toda una vida a la actriz Alejandra Borrero.

Para hablar de esto, la actriz pasó por los micrófonos de W Fin de Semana, asegurando que “realmente tengo sentimientos encontrados, me parece especial que honren mi trabajo de tantos años, pero también espero tener mucha más vida y obras”.

Por otra parte, la colombiana aseguró que todos los papeles traen sus angustias y también placeres, “ese tipo de cosas que son un tipo de riesgos para un actor son apara mí deliciosos, pero también complejos”.

Borrero también reveló que recientemente trabajó en una serie de Star Plus llamada ‘El grito de las mariposas’. “Ahora escojo mucho mis personajes, me interesa hacer cosas que me gusten y me toquen el alma”.

Escuche la entrevista a continuación: