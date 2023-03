Habla el conductor de la narcocamioneta de la UNP

En exclusiva Manuel Castañeda, el conductor de la ´narcoamioneta´ que transportaba más de 160 kgs de cocaína, reveló detalles inéditos de su participación en esta red de corrupción que permea la Unidad Nacional de Protección.

Castañeda, señaló que desde el año 2019 empezó a involucrarse en estas actividades, justo cuando conoció al líder sindical Wilson Devia, quien manejaba el arrendamiento de esquemas de seguridad de manera irregular.

“… conocí a Devia porque yo requería un esquema de seguridad, sin embargo, nunca me lo otorgaron, por lo que lo conseguí por mi cuenta. A él ( Devia) me lo presenta una persona que es muy allegada a él que también es miembro de la UNP, escolta, nos relaciona, pues yo le comento a él que requiero el esquema de protección porque no cumplo con los requisitos para poder aplicar a él, entonces Wilson Devia, en una reunión que tuvimos en Hayuelos, cerca de su apartamento, pues él me hace el ofrecimiento de poderme asignar entre comillas de manera irregular un esquema de protección, a cambio de un costo de 200 millones de pesos y ahí empezó mi relación con la UNP, porque yo nunca he sido funcionario de la UNP …”

Aunque en ese momento Castañeda no accedió a este esquema de seguridad por los costos, posteriormente en un nuevo encuentro, cerca de la embajada americana, Devia le ofreció un nuevo esquema bajo la figura de alquiler, por un pago mensual de 7 millones de pesos. Esquema que era Yesid Alexander Torres, alias Matacaballos ex integrante de las FARC y el cual tuvo conocimiento de toda la actividad.

Si bien no reveló su nombre, Castañeda insiste que un hombre dentro de la UNP es el encargado de mover todas las fichas para lograr este alquiler irregular de esquemas de seguridad, donde los mismos protegidos y los escoltas tienen conocimiento de la corrupción.

El día de la captura de Castañeda

La red de corrupción empezó a hacerse más visible, desde la captura de Castañeda el día 09 de diciembre del año pasado, cuando las autoridades descubrieron que la camioneta Toyota en que se movilizaba por el departamento del Cauca, transportaba varios kilos de cocaína. Cantidad que según Castañeda es superior a la reportada por las autoridades que hicieron el procedimiento, puesto que señala que se entregó información de 160 kgs y realmente según el relato que entregó a la W Radio en exclusiva, transportaba 214 kgs de este alcaloide.

“… tengo la prueba para demostrar que el día de mi captura llevaba más cocaína, resulta que los policías o el policía que, tengo conocimiento fue condecorado, por transparencia por el procedimiento conmigo. El día de mi captura yo le manifiesto a la misma Policía, al mismo señor coronel y a una delegación que mandaron de Bogotá, cuando me encontraba en Popayán, manifiesto que yo llevaba más droga, que por favor se investigue al funcionario … y realmente se puede decir así que se robaron el resto de la mercancía porque no lo reportaron y tengo como comprobar que iba más mercancía, se mencionó eso y la Fiscalía ni la Policía han hecho actuaciones al respecto … “.

Castañeda, también le dijo a la W Radio, que esta no era la primera vez que realizaba estas actividades y confirma que fueron más de ocho veces que utilizó ilegalmente los vehículos de la UNP, ya que como está registrado en Pereira, también fue descubierto transportando marihuana, incluso este hombre confirma que también se transporta dinero para campañas políticas y hasta hombres con órdenes de captura.

Señala también, tener pruebas de que tanto algunos miembros de la Policía Nacional, INPEC, Fiscalía y Procuraduría están contaminados en este tema, incluso algunas empresas que contratan con la UNP.

Fuga de ‘Matamba’

El expolicía también estuvo involucrado en la fuga de Juan Castro Estupiñan, alías´Matamba’ pues como lo relató en la W Radio, él fue quien lo traslado desde la zona aledaña a la cárcel La Picota hasta el departamento de Antioquia.

“… yo por X o Y razones de la vida, pues, estuve en el lugar equivocado, no tenía conocimiento que se iba a transportar la persona, pues a mí me contactaron el día anterior para un servicio de alquiler de un vehículo, sin saber qué persona iba a trasportar. Realmente yo participé como conductor desconociendo a quien iba a transportar, pero yo estuve el día de la fuga de ´Matamba´.

Indicó que, además durante este viaje que duró cuatro horas, nunca hubo un Policía o reten que los parara. “… nunca nos pararon, pues porque hubo participación de la Policía Nacional…”.

Luego de la colaboración en esta fuga, Castañeda, asegura que ya no se podía salir de este mundo, porque pese a que colaboró incluso con la misma DEA, no tenía quien lo protegiera por haberse filtrado que él era la fuente que divulgaba que se había volado ‘Matamba’.

“… tuve de cierta forma una presión por la organización y me tocó continuar haciendo las actividades, incluso, meses anteriores a mi captura tuve una reunión con un señor coronel de la DIJIN para informar esto, que yo ya no quería continuar o de qué manera me podían ayudar, pero realmente ninguno hizo nada, todo el mundo se justificaba, lo único que me decían literalmente era: hermano lo único que le puedo aconsejar es que no tire al agua a ninguno…”

Pronunciamiento del presidente

Desde el lugar en que está detenido, Castañeda, se enteró del trino del presidente Gustavo Petro, que aseguraba que su vida estaba en riesgo, cosa que confirma asegurando que recibió tratos inhumanos, cuando se encontraba en La Picota y en la cárcel de Combita, bajo custodia del INPEC.

“… de no ser por el director del INPEC el coronel Gutiérrez, realmente podría decir que yo no estaría con vida…”

Amenazas a la familia

Por todas estas actuaciones, el testigo clave de estos hechos de corrupción ha recibido varias amenazas, incluso su esposo está en riesgo, ya que hasta el momento no se le ha brindado ningún tipo de seguridad.

De igual forma Castañeda aseguró que se siente utilizado por las autoridades porque hasta el momento no ha visto ningún tipo de compensación con su seguridad o beneficios por la información que el ya entregó a la Fiscalía y la cual incluso se ha filtrado poniendo su vida en riesgo. Por eso también solicitó que un organismo internacional se haga presente en el desarrollo de su caso para tener las garantías necesarias de su proceso y para poder revelar más nombres y actuaciones irregulares de las que dice tener pruebas.