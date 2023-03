“Pedimos claridad si se van hacer o no los Juegos Nacionales”: Senadora Aida Avella

Manizales

La senadora de la República, Aida Avella, en su vista a Manizales, dialogó de varios temas de importancia para el país como por ejemplo, los Juegos Nacionales y Paranacionales 2023.

Sobre lo anterior manifestó que, “pues dicen que no van a poder hacer los Juegos Nacionales y Paranacionales, no sé si eso es cierto, pero valdría la pena que se nos aclarara. Yo voy a escuchar a los ciudadanos porque realmente siento que los alcaldes, concejales y gobernadores lo debemos hacer sobre las inquietudes que se tengan entre otros temas”.

Por otra parte indicó que, “se debe estar pendiente del que no tienen que comer, pueda hacerlo. Yo siempre hablo mucho de las víctimas, ya que por todo el país me encuentro esta clase de personas que nunca han tenido nada; que es gente que inclusive está pidiendo limosna después de que los sacaron de sus tierras.

Creo que hay necesidad de que entre todos, por lo que hago un llamado a todas las autoridades locales en que pensemos en los que no tienen que comer, ya que hay alcaldes que fueron elegidos en sus pueblos y gobiernan desde otra región, como es el caso de El Roble, municipio en Sucre, donde su mandatario toma decisiones desde Sincelejo y esto algo que no puede pasar. Fuentes serias me dicen que son cerca de 300 alcaldes que no viven en sus poblaciones”, explicó la senadora.

