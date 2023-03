Decidieron deshacerse de mí: Carlos Ghosn sobre su arresto en Japón

Carlos Ghosn, empresario brasileño y expresidente y CEO de Nissan Motor Co. Ltd., Renault(Photo by JOSEPH EID / AFP) (Photo by JOSEPH EID/AFP via Getty Images)

Carlos Ghosn es un empresario brasileño que fue presidente y CEO de Renault y Nissan desde 2001 hasta su detención en 2018 en Japón, por los presuntos delitos de fraude y evasión fiscal. En diálogo con La W, el empresario habló sobre el documental de Netflix ‘Fugitivo: El curioso caso de Carlos Ghosn’, sobre su tiempo en esas dos empresas y sobre su vida actual.

“El documental de Netflix fue hecho sin mi participación. No confiaba en que la historia iba a ser objetiva. Hay otro documental, en Apple TV, llamado ‘El Último Vuelo’ (Carlos Ghosn: The Last Flight); en mi opinión, es más objetivo al contar todo lo que me pasó”, aseguró el empresario.

Ghosn estuvo dirigiendo a Renault y Nissan, en simultáneo, por casi dos décadas. Sin embargo, no considera que esto haya sido un error: “no es una cuestión de poder, sino de contribución. Cuando un director ejecutivo es nombrado, lo hacen los accionistas y la Junta Directiva” de las empresas. Es decir, “ambas empresas accedieron a tener un mismo director ejecutivo”, según el protagonista de la historia.

“Mi mandato en Nissan fue renovado 10 veces, porque dirigí la compañía por prácticamente 20 años”, dijo el empresario para reforzar su argumento. En Renault, su mandato fue renovado cuatro veces. “Era sabido por la gente que, cuando votaban por mí, era para administrar ambas compañías. Si yo hubiese pensado que lo mejor era soltar una empresa, lo hubiese hecho; pero los resultados muestran que fue una buena decisión. En 2017 y 2018, la alianza se convirtió en el número uno de automóviles del mundo. Ambas empresas crecían, el empleo crecía, y las ganancias rompieron récord. Todo se fue para abajo después de mi arresto”.

En el documental de Netflix se afirma que él celebró su cumpleaños número 60 y el aniversario número 15 de la alianza entre Renault y Nissan el mismo día en el Palacio de Versalles. Dicha celebración habría costado 630.000 euros. El dinero habría provenido de la compañía. Sobre esto, Ghosn fue enfático al decir que “es falso. La queja vino después de mi arresto, cuatro años después (de la fiesta). No fue por mi cumpleaños, sino para conmemorar 15 años de éxitos de la alianza. No hubo pastel, no hubo canción de cumpleaños; de hecho, hice un discurso para celebrar la alianza. Invitamos a todos los que habían contribuido a esta. La historia de que yo tenía una vida de lujos es falsa, es un fraude, es una historia que ha sido creada para destruir mi reputación y para mostrar que lo que le hicieron era justificado”.

Sobre esa vida de lujos, indicó que “la imagen que fue fabricada después de mi arresto no tiene nada que ver con mi estilo de vida. Estuve al mando de Renault y Nissan por muchos años. También hay que considerar mi tiempo en Mitsubishi, así como el hecho de que negocié la crisis de Fiat para que se uniera a la alianza” de Renault y Nissan. “Todos los que trabajan conmigo saben que no soy una persona sociable, sino simple, dedicada al trabajo, a la familia. Como estuve dirigiendo tres compañías, no tuve mucho tiempo para eventos sociales. Los eventos mencionados pasaron muchos años antes del arresto. En ese momento, los medios de comunicación nunca dijeron nada. Esto (las acusaciones) vino mucho después, intentando justificar mi arresto y el trato inhumano que la justicia japonesa me hizo”, apuntó.

El escape de Carlos Ghosn le dio la vuelta al mundo en 2019. Los medios de comunicación se preguntaban cómo el hombre más popular de Japón logró burlar a las autoridades aeroportuarias. “Me encontré, un año después del arresto en Japón, que no estaba enfrentando un sistema justo, sino un sistema que ya había concluido que quería deshacerse de mí. Estaba enfrentando injusticia y persecución. Si me quedaba en Japón, tendría que haber esperado seis o siete años para que terminara el juicio, y seguramente habrían encontrado algo que me condenaran”. Ese “algo” él lo define como un “fraude”. “Era una persona de 64 años, tenía que tomar una decisión que fuese la mejor para mí y para mi familia. Decidí escapar Japón para restablecer mi reputación y defender a mí mismo”, afirmó.

Ghosn se escapó de Japón estando una hora y media dentro de una caja de un instrumento musical. “Cuando uno se encuentra en esa situación, el único objetivo es el éxito; no se piensa en otra cosa, porque estaba peleando por mi libertad. No tenía miedo, no estaba tenso, no estaba estresado, solo quería el éxito”, sostuvo.

Durante mi estadía en Japón, Ghosn no podía hablar con la prensa y “era vigilado sistemáticamente por las autoridades”. Según el ex director ejecutivo de Renault y Nissan, esto se hizo para que “la versión oficial de Japón fuese la única versión sobre mi vida y lo que he hecho”.

Cuando el escapé concluyó, “acudí a la prensa, escribí libros, participé y he participado en muchos documentales y películas que serán objetivos en contar la verdadera historia”. Si bien ha contado algunos detalles de su escape, no lo ha revelado todo. “Solo no diré la identidad de las personas que me ayudaron”.

Él considera que su historia “no es la que están diciendo a través de la propaganda japonesa, de Nissan y Renault”, sino la del “derrumbe” de “la más alianza más grande del mundo, donde Renault y Nissan llegaron a lo más alto de la industria”. Sin embargo, hoy en día “volvieron a los niveles antes de 1999, el año que la alianza fue firmada; ahora son unas empresas promedio. Los resultados son desalentadores. Hay una destrucción masiva de valor, que costó miles de millones de dólares a los accionistas y resultó en la pérdida de miles de puestos de trabajo”.

Un equipo de expertos de la ONU “emitió una opinión en la que dijeron que mi arresto en Japón fue arbitrario, que todos mis derechos humanos fueron violados, le pidió a las autoridades japonesas investigaran sobre cómo pasó todo esto y le pidieron que me indemnizaran. Japón nunca respondió a este reporte”, aseguró Ghosn, añadiendo que las conclusiones son una “visión objetiva” de los hechos.

Cuando Ghosn llegó al Líbano, la justicia de ese país le solicitó a Japón que trasladara el caso al país de Medio Oriente. Sin embargo, según el empresario brasileño-libanés “Japón se rehusó” y llevó el caso a la justicia francesa, la cual actúa “como un sirviente de las autoridades japonesas”, sentenció Ghosn.

“Todo esto fue hecho para salvar lo que se pueda de la alianza. Pero, como usted sabe, la alianza es un zombi, es trabajo tonto, y se puede ver en el resultado en las dos empresas, (hoy) no tienen éxito. Están haciéndole daño al futuro de la alianza. Estoy listo para enfrentar a un sistema de justicia, no de injusticia, y un sistema que crea en la presunción de inocencia”, reafirmó.

Otra de las acusaciones que reposa en su contra fue que habría recibido 30 millones de euros a través de clientes de Renault que, por otra vía, le hacían llegar esa plata a él. “Es falso. Todo esto está basado en nada, nada ha sido demostrado. El dinero ganado es con un distribuidor, quien ha demostrado a las autoridades de Japón y Francia que todo lo que ha recibido fue basado en contratos. Muchos, dentro de Renault, firmaron esos pagos, y hubo control interno y auditorías externas. Esta historia se la transmitió Japón a Francia. Tres años después, el caso no ha terminado, no se ha cerrado”, dijo Ghosn en su defensa.

Para el empresario, las acusaciones son un “complot” que “puede haber estado organizado por personas en Japón que no querían la interferencia de Renault en Nissan”. El tema reside en los derechos de voto que tiene Nissan en la alianza. Si bien la empresa japonesa “posee el 15% de las acciones dentro de Renault, tiene cero derechos de voto”, mientras que “los franceses son dueños del 15% de las acciones de Renault, y tienen el doble de derechos de voto”, según Ghosn. Esta situación se hizo “intolerable” para los japoneses. Para detener esta convergencia y neutralizar totalmente la influencia del gobierno francés, querían poner fin a la alianza, para ello decidieron deshacerse de mí. Esto se preparó un año antes de la detención. Cuando se decidió la renovación de mi mandato como presidente de Renault, empezaron a buscar cualquier cosa para deshacerse de mí. Sólo querían detener cualquier influencia del gobierno francés en Nissan”. Sin embargo, con el paso del tiempo “vamos a ver cada vez más testigos y documentos de que esta es la realidad del caso”

En el documental de Netflix se afirma que Ghosn no fue bienvenido a Renault por los altos directivos de la compañía porque “no hacía parte del círculo social”. Según esto, Ghosn admitió que “hay cierta verdad. Se orquestó toda una campaña de publicidad en mi contra cuando me arrestaron sin que yo pudiera defenderme. Hubo posiciones hostiles y posiciones neutrales” por parte de empresarios franceses, lo que lo “sorprendió”, debido a que “no hubo muchas voces de personas de negocios en Francia que me defendiera. Esto es un reflejo de la sociedad francesa”.

Su vida en el Líbano “es normal, no tengo tantas responsabilidades. Escribo libros, participo en películas, soy profesor en una Universidad, superviso a algunas ‘startups’ para impulsar esos negocios en el país. También me estoy defendiendo, estoy intentando obtener de vuelta mis derechos en Francia y en Japón. Mi vida ha cambiado, he pasado la página. Estoy intentando encontrar paz, restablecer mi reputación y devolverle a la sociedad todo lo que gané a lo largo de mi carrera”.

“Este es un nuevo capítulo de mi vida, más relajado. Puedo tomarme el tiempo para hacer el desayuno con mi esposa, pasar tiempo al teléfono con mis hijos”, finalizó.

El ascenso y descenso de Carlos Ghosn

En 1996, el empresario fue llamado por el entonces presidente de Renault para que asumiera la vicepresidencia, pues la empresa francesa fabricante de carros vivía uno de sus peores momentos financieros. Por el éxito de sus medidas, ganó el sobrenombre de ‘Mr. Fix It’ (Señor Arréglalo).

Sin embargo, sus agresivas reestructuraciones, cerrando varias plantas de la empresa francesa, también hicieron que Ghosn fuese conocido como ‘Le Cost Killer’ (El Asesino de Costos). Renault pasó de tener una millonaria deuda a ganancias impresionantes en apenas un año, pero costó alrededor de 3.000 empleos.

En 1999, Renault y Nissan llegan a un acuerdo para crear una alianza. La empresa japonesa estaba quebrada, no podía fabricar carros y tenía una deuda de 20.000 millones de dólares. Si bien nadie en la industria pensó que dicha alianza fuese un éxito, para 2002 la deuda disminuyó un 50% y las ventas aumentaron considerablemente. No obstante, sus medidas acabaron con 21.000 empleos.

Desde 2001, se convirtió en el director ejecutivo de Nissan y Renault.

En 2014, su cumpleaños número 60 y el aniversario número 15 de la alianza Renault-Nissan coincidieron en el mismo día, por lo que, según el documental de Netflix, hizo una gran celebración en el Palacio de Versalles. La fiesta habría costado 630.000 euros. Supuestamente, el dinero salió de las compañías.

En 2018 fue arrestado en el Aeropuerto de Haneda, en Tokio, para que fuese interrogado. Desde ese momento, según Ghosn denunció en una rueda de prensa tras su escape, pasó 130 días en prisión solitaria. Cuando pasó a estar en casa por cárcel, las autoridades de Japón le prohibieron comunicación alguna con su esposa.

En diciembre de 2019, se escapó de Japón por el Aeropuerto Internacional de Kansai, en Osaka.

Escuche la entrevista completa: