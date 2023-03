“A Yopal no le cobraré un peso”: representante de Ssyam sobre millonario contrato

En Sigue La W habló el representante legal de la empresa Ssyam de Colombia SAS, encargada de ejecución de un proyecto para la construcción de una planta para el tratamiento de residuos sólidos en el relleno sanitario de Yopal y que, según denuncias, hubo supuestas irregularidades.

Estas denuncias señalan que dicho contrato a 25 años generará ganancias por más de $500.000 millones y estaría favoreciendo al contratista.

Por eso, Carlos Iván Fonseca, representante de la compañía, atendió a Sigue La W y defendió el trabajo de su empresa.

“Lo que quiero decir es que yo tengo un desarrollo de actividades desde hace 25 años. Este trabajo es fruto de un trabajo de 20 años”, señaló.

Sobre la experiencia de su empresa, señaló que él ha construido “dos” plantas de residuos sólidos. Sin embargo, su empresa aún no cuenta con esa experiencia.

“Soy dueño de las dos empresas. Yo cree a Ssyam y la integré entre dos procesos de orgánicos e inorgánicos y las queremos utilizar con tecnología de punta”, mencionó.

Luego de defender a su compañía, explicó que, para evitar este tipo de malos entendidos, llevó a Tunja a varios alcaldes de Colombia para así explicarles lo que hace Ssyam. Además, aseguró que “cuando hablan de la cifra de $500.000 millones es un cifra proyectada que pude ser menos por la calidad de las tecnologías”.

“No estamos diciendo mentiras de nada. No queremos tocar la tarifa de los yopaleños ni de la región. El estudio que hicimos decimos que reducimos la ocupación de los rellenos para que los municipios no tengan que volver a invertir en ellos. Yo soy un reciclador más, no tengo ni cuotas políticas, yo llegué aquí con una calidad de proyecto que puedo certificar”, afirmó.

Y es que para descartar el hecho de que este proyecto beneficiaría a su empresa con multimillonarios ingresos, aseguró que “a Yopal no le pienso cobrar un peso porque si saben tratar los residuos, de ahí mismo apalancamos la sostenibilidad de los proyectos, generamos 50 o 60 empleos”.

Finalmente, insistió en: “no estoy aquí de carambola”, en que no tiene compromisos políticos con alguien y en la calidad de su proyecto en los basureros.