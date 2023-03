“Vecinos están acostumbrados”: líder defiende patios rumberos en Santa Marta

Los dueños de varios patios rumberos de Santa Marta rechazaron la decisión de la autoridad ambiental del Distrito de prohibir los altoparlantes y amplificadores, más conocidos como ‘turbos’ en zonas residenciales.

En las últimas horas el gremio picotero se reunió para analizar las acciones que emprenderá y no descartó la convocatoria de protestas pacíficas en caso de no ser escuchado por la Alcaldía.

A propósito, Teddys Martínez, líder del gremio picotero en Santa Marta, habló de las preocupaciones que tienen los dueños de los patios rumberos ante la prohibición de la Alcaldía de Santa Marta.

Y es que a pesar de que ya hay un comunicado de la Alcaldía sobre la prohibición del uso de los llamados ‘turbos’, Martínez expresó que “hasta el momento no hay prohibición” y aseguró que el decreto una hecha en 1995, por lo que no tendría vigencia.

“Lo que haremos es autorregularnos los dueños de los ‘turbos’ en regular los volúmenes. Ese decreto salió en el 95, más de 20 años. En ese orden de ideas, la administración debe tomar medidas”, señaló.

“En Santa Marta no hay zona rosa. Toda la vida desde los años 50 ha habido casetas donde utilizaban equipos de sonidos”, agregó.

Sobre el patio rumbero ‘Yorindel’, mencionado anteriormente en Sigue La W, aseguró que se trataría de un tema personal de los vecinos y no un problema del alto volumen.

Asimismo, aseguró que él puede dormir a pesar de vivir al lado de un patio rumbero. “A mí no me molesta. Yo duermo. Les aseguro que, si les hacen una entrevista a los vecinos, ellos están acostumbrados”.

Además, aseguró que las personas que se mudan a barrios como Pescaito en Santa Marta es porque “son personas a las que les gusta el jolgorio”.

Por su parte, Jaime Avendaño, director Distrital de Sostenibilidad Ambiental, también habló en Sigue La W y se mostró en desacuerdo con Martínez, explicando la ley, por muy antigua que sea, sigue vigente.

“Hay una lectura que me parece ligera, porque decir que las normas del año 1995 no aplican es de corregir pues, por ejemplo, en la Constitución del 91 dice no matar. El decreto 1076 del 2015 también mantienen ese marco normativo”, afirmó.

De esta forma, Avendaño destacó que cualquier evento cultura, deportivo o religioso “requieren permiso previo de la autoridad”.

“Esto afecta el sueño, afecta el metabolismo, aumenta la irritabilidad y el estrés. Hay gente que coloca altoparlantes en las calles en espacio público porque creen que lo pueden hacer. Nosotros como Distrito no estamos en contra del ejercicio cultura, pero debe haber un orden”, explicó.

¿Qué pasará con los patios rumberos que cuentan con turbos?

“Si el uso del suelo lo permite y la entidad, pueden funcionar. Otro de los aspectos es si el establecimiento está en un lugar que lo permite: hay que entrar a regular con estrategias para que el ruido no trascienda el medioambiente, que la afectación hacia la comunidad sea nula y que haya una mesa de concertación”, indicó.