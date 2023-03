Aumenta la crisis en hospitales públicos de Risaralda por falta de pago de las EPS

Los gerentes de las entidades hospitalarias de Risaralda expresaron su preocupación por la falta de cumplimiento de compromisos de la EPS frente a los servicios que siguen prestando a pesar de no tener la solvencia financiera necesaria.

Esto ha llevado a que los afiliados de varios municipios se encuentren desprotegidos y vean vulnerado su derecho a la salud, pues la cartera de las entidades con la red pública del departamento sigue creciendo, lo que hace insostenible la prestación de servicios por parte de los hospitales.

Así lo indicó la directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Risaralda, Olga Lucía Zuluaga, quien indicó que pedirán la intervención del Ministerio de Salud y la Superintendencia, pues son muchas las EPS que no garantizan el acceso, continuidad ni integralidad en la atención a los usuarios.

"Vamos a hacer unos oficios al Ministerio de Salud y Protección Social y a la Superintendencia, toda vez que vemos que los hospitales realmente vienen atendiendo la población que está aparentemente afiliada a unas entidades que no les están garantizando la atención. Vemos EPS como Pijao que, en el caso de Belén de Umbría no han querido hacer contratación, no deja de preocupar la situación de Asmetsalud que no cuenta con la red que garantice ese paso de baja a mediana y alta complejidad", expuso.

Mencionó también que es necesario implementar un plan de choque frente a las carteras pendientes porque muchos hospitales ya no cuentan con la capacidad financiera para sostener a sus empleados, proveedores ni insumos.

"Si no se mejora y no se genera un plan de choque, teniendo en cuenta la cartera que dejaron Medimás, Cafesalud y Saludcoop, pues entraríamos en una crisis que el usuario empezaría a percibir al no tener oportunidad de atención, incluso hay muchos represamientos de procedimientos", señaló.

Finalmente, alertó sobre el represamiento de trámites para diferentes procedimientos, exámenes, tratamientos y entrega de medicamentos a los usuarios afiliados, lo que desencadena en retrasos y dificultades que terminan en la vulneración al derecho a la salud para los ciudadanos.