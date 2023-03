“Me mintieron, me engañaron”: fiscal Barbosa sobre Gobierno de Petro

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, aseguró que el Gobierno Nacional lo engañó sobre los supuestos cambios que le hicieron al proyecto de ley de sometimiento, que en realidad no existen.

Según explicó sobre los reparos que hizo en los que advirtió acerca de los ‘orantuganes’ como calificó los beneficios que se otorgarían a narcotraficantes utilizando el principio de oportunidad como un indulto, no sólo no fueron tenidos en cuenta, sino que además le mintieron.

“Yo creo que me mintieron, yo creo que me engañaron, finalmente yo presenté de buena fe en el marco del diálogo las sugerencias, no estoy haciendo imposiciones, no estoy diciendo que las cosas se tengan que hacer como yo digo porque no es un tema de capricho, yo estoy defendiendo la Constitución”.

Barbosa dijo que no le importa que profieran insultos en su contra o que lo califiquen como ‘dictador judicial’, porque lo que busca es que todo se desarrolle en el marco de la legalidad que establece la normatividad legal vigente.

“Si el objetivo es que algunos sectores me insulten y me digan ‘dictador parlamentario’ o ‘legislativo’ o me digan incluso que estoy haciendo política que lo digan, pero yo no voy a dejar de decir lo que tengo que decir, porque el narcotráfico en Colombia no puede pasar, ni tampoco podemos volver a la época donde los paramilitares se disfrazaban de políticos para buscar pena cero en este país (…)”.

El Gobierno Nacional no asistió al foro ‘Los retos de la justicia en Colombia’, organizado por el Grupo Prisa Media, la corporación Excelencia en la Justicia y la Universidad Externado de Colombia.