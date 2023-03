Uno no puede estar en todas partes: canciller por inasistencia a la Cámara

Aunque el canciller Álvaro Leyva se encontraba en el Congreso de la República atendiendo la citación de la Comisión Segunda del Senado, al parecer, por cuestiones de tiempo, no pudo asistir al llamado que se le hizo en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes. El alto funcionario terminó su intervención en el Senado sobre el medio día por lo que no cumplió con el debate en la Cámara de Representante que estaba citado a las 10 de la mañana. Ante esta situación, el mismo funcionario, antes de terminar sus explicaciones, se refirió a la situación.

“Hay otra comisión, que es la hermana de ustedes, pero en la Cámara, y me mandaron a decir que si no hago presencia que tal y pascual, pero es que también uno no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Es muy complicado”, dijo el alto funcionario.

A esto agregó que incluso ha cancelado participaciones en eventos internacionales porque no puede estar en ambos lados y en muchas ocasiones, “lo local se vuelve de mayor trascendencia”.

Cabe recordar que el alto funcionario había sido citado por novena vez en la Cámara de Representantes para que explique el porqué de algunos nombramientos en Embajadas y Consulados de personas que incluso no cumplen con los requisitos ni son de carrera diplomática.