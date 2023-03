Avianca revisará impacto de condiciones que se interpusieron en su unión con Viva

Tras la aprobación de integración que dio la Aeronáutica Civil entre Avianca y Viva, la primera en mención manifestó que “estudiará a la mayor brevedad la resolución y las implicaciones de las medidas expuestas por la autoridad para determinar la viabilidad en el cumplimiento de las mismas”. En otras palabras, revisará que tan viables son para mantener el proceso en firme.

Seguido a esto, Avianca expreso que “Viva Air ya no cuenta con las mismas capacidades –red de rutas, aviones, trabajadores- que tenía antes de la suspensión temporal de sus operaciones, factor que debe ser analizado al detalle para determinar la pertinencia de las condiciones establecidas por la Aeronáutica Civil”.

La aerolínea agregó: “según ha dispuesto la Aeronáutica Civil, frente a esta decisión caben recursos de apelación y reposición no solo por parte de las intervinientes sino de los terceros interesados reconocidos por la autoridad en el proceso (LATAM, Wingo, Ultra Air y Aerolíneas Argentinas), por lo que la aprobación con condicionamientos aún no está en firme. Hasta que eso ocurra, Avianca no está facultada para intervenir en la situación operativa ni financiera de la aerolínea Viva, ni podrá resolver, como exige la resolución, la situación de los usuarios afectados por la low-cost”.

Así mismo, Avianca aseguró que, con el fin de atender las necesidades de los usuarios de Viva que han sido afectados por la suspensión de operaciones de la low cost, continuará ofreciendo a aquellos con tiquetes confirmados alternativas para su reubicación:

De forma gratuita hasta el 24 de marzo, sujeto a disponibilidad de silla y por orden de llegada al aeropuerto.

A través de tarifas especiales de protección que permitan confirmación de silla.

Finalmente, Avianca reiteró que en 2022 informó la adquisición de los derechos económicos de Viva Air por parte de sus accionistas controlantes (transacción amparada en la Resolución 10390 de 2015 de la Superintendencia de Industria y Comercio) y que hace más de siete meses hizo la petición de integración con Viva ante la crisis financiera de la low cost.