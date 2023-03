“Hay una clara ruptura entre Marcon y los franceses”: presidente del grupo LIOT

Bertrand Pancher, diputado francés. (Photo by LUDOVIC MARIN/AFP via Getty Images)

Bertrand Pancher, diputado francés y presidente del grupo LIOT, dialogó con La W sobre la crisis social que pasa ese país europeo por las protestas luego de que el presidente Emmanuel Macron impusiera mediante decreto la reforma pensional.

“Espero es que esto no sea un caos. La situación que se vive es que la posibilidad de una moción de censura no pasó por pocos votos, el texto de la reforma pensional no pudo ser analizado”, explicó.

“Las manifestaciones continuarán, se podría dar la posibilidad para abrir la puerta para un referendo constitucional, pero se necesitan cuatro millones de firmas. Hay una clara ruptura entre el presidente y los franceses”, agregó.

Asimismo, aseguró que el presidente francés está ante su más grande problema: el no tener las mayorías en el parlamento.

“Macron no sabe trabajar sin las mayorías, pero el gran problema de él es que no saber de dónde va a sacarlas”, indicó.

A propósito de la mala gestión del gobierno para buscar el apoyo en el Congreso de su reforma pensional, Pancher fue claro al decir que la primera ministra de Francia, Élisabeth Borne, no puede quedarse en el puesto, pues “demostró que no tiene capacidad de negociación para una situación como esta”.

Finalmente, descartó que las protestas en Brasil o la toma del Capitolio de Estados Unidos sean similares a las manifestaciones en Francia.

“No tiene absolutamente nada que ver. Lo que pasó en EE.UU. y Brasil se pueden catalogar como golpes de Estado”, sostuvo.