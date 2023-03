Primer ministro japonés promete apoyo a Zelenski y lo invita al G7 “online”

Presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky y el primer ministro de Japón Fumio Kishida. (Photo by Roman Pilipey/Getty Images) / ROMAN PILIPEY

El primer ministro japonés, Fumio Kishida, prometió seguir apoyando a Ucrania durante una visita sorpresa al país, en la que también invitó al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a participar de forma “online” en la cumbre del G7 en Hiroshima (oeste).

Kishida condenó enérgicamente los “actos ilegales, agresión injustificable y no provocada de Rusia a Ucrania” y dijo que “socava el fundamento del orden internacional, la soberanía e integridad territorial y presenta una amenaza directa a la seguridad y paz”, según un comunicado conjunto publicado hoy por la cancillería japonesa.

Los líderes enfatizaron también que no reconocerán “la anexión ilegal” de territorios ucranianos por parte de Rusia, y demandaron a Moscú que “cese las hostilidades y retire sus fuerzas inmediata e incondicionalmente”.

El primer ministro japonés llegó el martes a Kiev en una visita sorpresa al país, ya que, según el Ejecutivo nipón, el desplazamiento no se podía programar con mucha antelación ni hacer público por cuestiones de seguridad.

Kishida llegó el martes a una estación de trenes de la capital ucraniana alrededor de las 19.00 hora japonesa (10.00 GMT) tras haber tomado un tren desde Polonia horas antes, y fue recibido por una delegación ucraniana.

Después, el mandatario nipón visitó la localidad de Bucha, en las inmediaciones de la capital ucraniana, para comprobar de primera mano los efectos de la ocupación rusa, según informó la viceministra de Exteriores de Ucrania, Emine Dzheppar, en su cuenta de Twitter.

Tras la visita a Bucha, Kishida celebró la cumbre con Zelenski, en la que también se comprometió a intensificar las sanciones contra Rusia para “limitar las capacidades de guerra” del país, así como condenar los “crímenes de guerra y otras atrocidades”.

La visita del líder japonés a Kiev coincide con su presidencia de turno del G7, por lo que este viaje supone una forma de reforzar el apoyo del mismo a Ucrania, así como mandar un mensaje a China, al coincidir el encuentro con la visita del presidente chino, Xi Jinping, a Moscú.

En este sentido, Kishida invitó a Zelenski a participar de forma “online” en la cumbre del G7 de Hiroshima (oeste) y prometió suministrar unos 30 millones de dólares en equipamiento de guerra no letal a Ucrania.

“Con la presidencia de Japón del G7, nos comprometemos a imponer sanciones estrictas contra Rusia, brindar apoyo a Ucrania y coordinar donaciones de múltiples agencias al país”, dijo el primer ministro japonés en dicho comunicado.

Tokio también expresó sus intenciones de ayudar a Ucrania en la recuperación tras la guerra involucrando al sector privado en áreas como la reforma judicial, la aplicación de la ley y la lucha contra la corrupción.

“Japón y Ucrania tienen una rica historia de cooperación, amistad y solidaridad mutua. Ucrania comparte los mismos valores fundamentales como la libertad, la democracia, el respeto del derecho internacional y los derechos humanos”, concluyó Kishida.

El mandatario japonés dejó esta mañana Kiev con destino a Polonia para una visita oficial este miércoles con el fin de coordinar con este país los esfuerzos para brindar ayuda humanitaria a Ucrania, según el ministerio de Exteriores nipón.