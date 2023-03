El Teatro Metropolitano de Medellín celebra sus 36 años con ópera

El maestro Andrés Orozco-Estrada, que hace menos de dos meses se ganó todos los aplausos en el Festival Internacional de Música de Canarias, tiene la misión de dirigir a los artistas encargados de conmemorar los 36 años del Teatro Metropolitano de Medellín.

Orozco-Estrada, que ha dirigido las filarmónicas de Berlín y Viena, aseguró que en esta oportunidad “lo que vamos a hacer es celebrar precisamente esta casa y esta vez decidimos hacer una ópera en una versión diferente, pero muy interesante”. El maestro se refiere a La Traviata, una historia de amor escrita hace más de 100 años.

Los artistas en tarima son colombianos con gran trayectoria internacional; la soprano Eliana Piedrahita interpretará a Violetta Valery y Alfredo Germont será interpretado por el tenor Andrés Agudelo, junto a ellos estarán Jacobo Ochoa, Valeriano Lanchas, Laura Mosquera, Ana María Ruge, Hans Mogollón y la Orquesta sinfónica de EAFIT. “Todos los cantantes son un talento tremendo, todos son nacionales y eso me alegra enormemente” puntualizó el maestro.

Sobre los ensayos, el maestro Andrés Orozco-Estrada contó a W radio que “adicional a la parte artística, que es muy intensa y le trabajamos muy bien, hay una cosa que quiero resaltar y es que la atmósfera, la entrega, el amor con el que estamos trabajando son realmente únicos, algo que he visto pocas veces en lo que yo he vivido”.



Para celebrar el cumpleaños del Teatro Metropolitano José Gutiérrez Gómez, habrá dos oportunidades, La Traviata se presentará el viernes 24 a las 8:00 P.M y el domingo 26 a las 11:00 A.M.