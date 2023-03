“No estamos frente a amenaza de apagón”: MinMinas en debate de moción de censura

La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, enfrentó este miércoles su segundo debate de moción de censura en el Congreso de la República. Fueron más de cuatro horas en las que la funcionaria escuchó las intervenciones de los citantes, pero también a los voceros de los partidos.

En medio de su intervención, la ministra intentó dar un parte de tranquilidad frente a las preocupaciones que algunos sectores han planteado frente al manejo que ha dado a la cartera minero-energética y afirmó que el país no tiene riesgo de sufrir un apagón, como sugirieron varias voces.

“ No estamos frente a la amenaza de un apagón . La UPME ha hecho un análisis que establece que en 2027 pudiera haber un déficit de energía en firme y frente a ese posible déficit de energía en firme la CREG, en mi cabeza como presidenta de esta entidad, hemos ya sacado una convocatoria que se llama convocatoria de subasta y cargo por confiabilidad, que precisamente entra a resolver ese problema”, precisó.

Asimismo, Vélez invitó a los senadores a “superar las contradicciones”, recordando el récord de citaciones que ha tenido en el Capitolio desde que asumió el cargo, en agosto del 2022.

“Llevo más de 15 debates de control político y esta, la segunda moción de censura, lo que me permite invitarles a que es el momento de superar las contradicciones y crear síntesis, más que falsos consensos. Es el momento de superar los protagonismos porque el país nos necesita”, agregó.

La oposición, mientras tanto, insistió en que la presencia de la ministra en el Gobierno ha generado nerviosismo y e inseguridad jurídica. Según el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático, “le han declarado la guerra al sector, el que más produce recursos para los programas sociales que necesitan los colombianos más vulnerables”.

“El decrecimiento del que habla la Ministra está generando una profunda crisis en nuestro país que a largo plazo hará insostenible nuestras finanzas”, agregó Uribe.

El senador David Luna, de Cambio Radical, otro de los citantes, manifestó que “en el Ministerio se han dedicado a contratar bodegas de Internet para atacar a la oposición y construir narrativas para evitar la controversia y el control político”.

Las posiciones de los partidos

Varias bancadas fijaron sus posiciones. El senador José David Name, del Partido de La U, reiteró que no acompañarán la moción porque “no existen motivos jurídicos”.

Por su parte, la senadora Karina Espinosa, del Partido Liberal, también anunció el voto negativo de esa colectividad, que hace parte de la coalición de Gobierno. “El Partido Liberal votará en contra de la moción de censura y a favor de la ministra. No estamos de acuerdo con que se siga citando a la ministra; es justo y necesario que la dejemos trabajar”, señaló.

Los conservadores, mientras tanto, aún no toman decisión, pero su vocero, Nicolás Echeverry, advirtió que “sí amerita una reflexión por parte del Congreso de considerar que un ministro de una cartera tan fundamental pueda acuñar mensajes que den aliento y que lídere la transición energética con cifras y no deje la duda de que haya un desabastecimiento”.

Desde el Pacto Histórico, la senadora Clara López reiteró el respaldo de esa coalición a la funcionaria y dijo que “el debate no es contra la ministra sino contra el programa de Gobierno por el que votaron los colombianos”.