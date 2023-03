Denuncian constructora en Cajicá por millonario cobro en recibo de luz a residentes

Habitantes del condominio Casas de la Pradera en municipio de Cajicá han presentado una denuncia en contra de la constructora Milenium por intentar hacerles pagar un recibo de luz por más de 100 millones de pesos. Los habitantes aseguran que la constructora les ha quitado el servicio eléctrico a altas horas de la noche cuando ellos se han opuesto a pagar el recibo millonario. Representantes de la comunidad se han quejado de la falta de servicios públicos adecuados desde que compraron las viviendas a la compañía de inversiones en el 2019.

El problema radica en que la constructora no ha podido individualizar los contadores de los habitantes por trámites pendientes con la compañía eléctrica Codensa. Los habitantes han estado utilizando una luz provisional que no cumple con las características apropiadas para el uso de los electrodomésticos y que ha causado daños en algunos de ellos. La falta de servicios públicos también ha ocasionado otros problemas en la comunidad, como la falta de circuitos cerrados de televisión e iluminación en las noches.

A pesar de las intervenciones de la comunidad y la interventoría, no se ha solucionado el problema con la compañía eléctrica. Los habitantes no tienen relación comercial con Codensa, lo que los deja en un limbo sin poder reclamar o hacer algún pago. La constructora Milenium ha alegado que el problema de la distribución de energía no es exclusivo de ellos y que en el 2020 tuvieron una reunión con el presidente de Codensa para discutir el tema.

Los representantes de la comunidad han intentado que la constructora se haga responsable del pago del servicio eléctrico, pero la constructora les ha indicado que deben hacerlo ellos mismos o les cortarán el servicio. En una entrevista con la W Radio, el gerente de la constructora Milenium, Nicolás Escobar, asegura que la denuncia tiene una buena parte de verdad pero también desconoce una parte de la realidad. El problema de la distribución de energía es un problema general que afecta a todos los constructores en la región.

La falta de servicios públicos en el condominio Casas de la Pradera ha ocasionado graves problemas a la comunidad, quienes se sienten atrapados entre la constructora Milenium y la compañía eléctrica Codensa. Los habitantes exigen una solución a este problema y que se les proporcione los servicios públicos adecuados a los que tienen derecho como ciudadanos.

