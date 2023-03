“Siento que empiezo con un ala rota”: Sandra Morelli, ternada para la gerencia del FNC

Sandra Morelli, quien hace parte de la terna para la para ser gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, pasó por los micrófonos de La W para hablar la polémica que se ha generado con la carta que dice que la elección de la terna para la gerencia de la FNC es ilegal.

A propósito de la supuesta constancia que habrían dejado la ministra de Agricultura y el ministro de Hacienda de que si ella tiene investigaciones hacía inviable su candidatura a la gerencia de la Federación Nacional de Cafeteros.

“Es lo que me han contado algunos miembros del gremio cafetero. Realmente lo la menté mucho porque me produce una gran tristeza. No se recuerda el contexto en el que tuvieron lugar esas investigaciones. Siento que empiezo con un ala rota”, aseguró.

“Cualquiera sea el gerente, lo que necesita es una señal del presidente Petro que diga que se siente cómodo en la Federación. Lo que yo debo buscar es la manifestación de aquinesia del mandatario, una vez haya obtenido el favor del gremio”, añadió.

Por otro lado, recordó su paso por la Contraloría General de la Nación y explicó por qué le abrieron investigaciones por supuesta celebración indebida de contrato.

“Fui contralora del 2010 al 2014. Creo que fui una contralora transparente y vertical. Recuperar 24 billones de pesos del erario, todos usurpados de las manos de la corrupción, fue una tarea muy dura”, afirmó.

“En este contexto, recordarán que yo entré en un gran conflicto con el fiscal de la Nación de la época, básicamente por las investigaciones en el sector salud y en Saludcoop. Ahí se generó una enemistad y automáticamente iniciaron investigaciones por el cambio de sede y se me denunció por celebración indebida de contrato”, agregó.

De la misma manera, expresó que la elección de la terna de la FNC es legal. “lo es porque se presume la legalidad de la misma. Ese documento no sabemos si es real. Los argumentos que allí se plantean son bastante sólidos”.

Asimismo, explicó por qué esta elección de gerente de la Federación Nacional de Cafeteros ha sido la más accidentada.

“Es la primera vez que noto esta divergencia de criterio entre el Gobierno Nacional y el gremio. Lo que pasa es que la caficultura también cambió muchísimo”, concluyó.

Finalmente, comentó cuáles serían sus prioridades si es elegida como gerente de la FNC.

“En diciembre del 2022, el Congreso Cafetero aprobó el plan para el 2023, eso tiene que ver con política de renovación de cafetales, fortalecimiento de investigación científica, la política de género (…). Otros aspectos novedosos es que los predios son muy pequeños y hacen que los costos para los cafeteros sen altos”, concluyó.