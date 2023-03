Comunidad preocupada por nuevo puente sobre el río Sinú, en Montería

En el marco de la Ruta Regiones Caribe, desde el municipio de Montería, en Córdoba, Sigue La W conoció la preocupación por la creación de un tercer puente en el rio Sinú, ya que, para la comunidad, este proyecto se ha convertido en un problema a pesar de que en un principio había sido planteado para traer beneficios a los habitantes de esta zona.

Carlos del Toro, líder comunitario, pasó por los micrófonos de Sigue la W para hablar sobre estas preocupaciones.

“Falta comunicación directa con los ciudadanos afectados, no se les socializó que debían vender 20 casas en las que ellos habitan, se enteraron hace pocos días. Ellos no están en contra de que se construya el puente, pero no están de acuerdo con que no les comenten las consecuencias que esto les traerá”, aseguró el líder.

Toro también se refirió a las fallas en los estudios que tiene la creación de esta estructura, pues podrían perjudicar a una gran cantidad de personas, tanto a nivel ambiental como comercio, pues tienen locales allí.

Sobre estas denuncias, Germán Quintero, secretario general de la Alcaldía de Montería, habló en Sigue La W sobre el proyecto y aseguró que no se le comunicó a la ciudadanía su afectación.

“Hicimos una socialización, de pronto no tuvieron en cuenta a estas personas. La hicimos con algunos presidentes de las Juntas de Acción Comunal, pero directamente con al comunidad donde va a ser el impacto no se ha realizado”, concluyó el funcionario.

Mire el caso completo aquí en Sigue La W: