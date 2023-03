¿Las venas várices pueden ser hereditarias ? Médico explica

Las venas várices son una condición que según expertos, muchas personas alrededor del mundo padecen. Para esto existen diferentes productos como por ejemplo, las medias para várices que están categorizadas en diferentes compresiones.

Sin embargo, aunque es de amplio conocimiento que es una condición que se da principalmente en las piernas, la sociedad se ha preguntado específicamente por qué se generan en el cuerpo humano y además, cómo se pueden evitar o tratar adecuadamente para que no empeoren.

Por este motivo, el doctor Jorge Ulloa, quien es cirujano Vascular y jefe de cirugía vascular en la Fundación Santa Fe, pasó por los micrófonos de Salud y Algo Más para hablar sobre esta condición y explicar diferentes cuestiones en el marco de este tema, como las que se mencionaron anteriormente.

El doctor inició su intervención explicando cómo diferenciar una vena normal que ya sea por el tono de piel o esfuerzo del músculo, se brote, de una vena várice.

“Es uno de los motivos principales de consulta que tenemos en nuestra práctica, ¿si se me ven las venas es algo que manifiesta enfermedad? La respuesta es que si esta es tortuosa, que es lo que puede ser símil con las várices, si son así y hay asociación con cambios en la piel o sintomatología calambres, pesades, rasquiña, estamos ante una várice”, explicó.

Además, se refirió a una de las cuestiones que muchas personas han planteado en el marco general de esta enfermedad: ¿es hereditario?

“Hay cosas que uno puede cambiar y hay otras que no se logran modificar, escoger los papás es algo que no se puede cambiar. Cuando viene una carga genética de la parte de la madre o de la abuela, la posibilidad de que se hereden várices está en un 70%, ahora, si sumamos a un padre se nos acerca a un 90%. El gran volumen de pacientes que llegan es cuya madre o abuela presentó algún grado de varices ”, explicó, dejando entre ver que, en efecto, es una condición que podría ser hereditaria.

Así mismo, ejemplificó la explicación mencionando que “si pones tres hermanas gemelas con una madre y una abuela con varices, las tres hermanas van a manifestar de manera diferente esta condición”.

A la vez que también especificó que no solo se puede tener ese patógeno por herencia, también por el tipo de trabajo que el paciente ejerce y además, las hormonas.

“Hay otros factores como los hormonales que están producidos por el paciente, o anticonceptivos o algún otro tipo de suplencia hormonal. Otro tema que está relacionado es el trabajo, como por ejemplo profesores y militares que presentan esta condición porque no hay movilidad, eso es lo que encontramos en nuestras consultas”.

Por otro lado, se refirió al tratamiento de las venas várices y explicó que hay “laser, radiofrecuencia y espuma, que son cosas que se manejan para tratarlas dependiendo de la condición anatómica del paciente”, además de que “se debe hacer un mapa para saber si las medias que uno va a recomendar pueden servir, o si se debe sumar laser o incluso un procedimiento quirúrgico en caso de que haya una enfermedad más avanzada”, explicó.

Por la misma línea, fue enfático al expresar que “hay que mirar cada caso de manera puntual, no es un tratamiento para todo el mundo, no es algo que le sirva a todo el mundo. Esto se individualiza y depende también de si es hombre, mujer, de los síntomas, del tipo de trabajo que tiene, de la evolución y lo que uno se encuentre al examinar. Se pueden operar, pero no todas porque no todas las venas se pueden operar”, dijo.

Y es que uno de los tratamientos más comunes para este patógeno son las medias de compresión, a lo que el médico también se refirió sobre su función.

“La idea básica de este tipo de medias es generar una compresión de afuera hacia adentro para competir con el proceso que se está de adentro hacia afuera, pues cuando se está de pie no se activan los músculos de la pierna que hacen que la sangre suba, estas medias empujan la sangre hacia arriba”, explicó.

Finalmente explicó la complejidad de la enfermedad con un ejemplo. “Entender que hay una vena en el cuerpo es como entender que uno tiene una muela cuando va al odontólogo, pero la probabilidad de que se dañe otra muela está, que es lo que pasa en estos casos, hay otras venas que también se pueden dañar luego de algunos procedimientos”, explicó.

Escuche la entrevista completa a continuación: