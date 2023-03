Presunta pirámide ganadera: Si el 30 de marzo no pagan las víctimas denunciarán

El abogado Juan Felipe Criollo, representante legal de al menos 16 de los supuestos afectados por la presunta pirámide ganadera que permeó a la élite colombiana, aseguró en entrevista con La W que el último plazo para que se hagan los pagos respectivos, será el jueves 30 de marzo.

Según explicó, sus clientes están cansados de esperar sin que haya respuestas y sí más aplazamientos y además condicionamientos para devolverles el dinero que habrían perdido en lo que se ha conocido como una millonaria estafa que afectó a un gran número de personas.

“Todos están cansados de esperar, sin embargo, debo contarle que a mediados de este mes entre el 14 y el 16 de marzo se dieron una multiplicidad de reuniones donde los abogados del señor Felipe Rocha, manifestaron que estaban recopilando la información para poder tener una razón concreta el día 30 de marzo, estamos a dos días de dicha fecha, sin embargo, no han concretado la hora de dicha reunión y espero no ser ave de mal agüero, pero creo que esa reunión no se va a dar con buenas noticias”.

El abogado Criollo también le dijo a La W que, algunos de los pagos que hicieron sus clientes, se hicieron a nombre de la Sociedad Agropecuaria Achury Viejo, por lo que presume deben estar enterados de los alcances de esta presunta estafa de alto nivel.

“Considero que la familia debería estar muy pendiente de esta situación porque algunos de mis clientes hicieron pagos no solamente al señor Felipe Rocha sino que también lo hicieron a la Sociedad Agropecuaria Achury Viejo en donde no solamente aparece como representante legal Felipe Rocha sino también su mamá María Francisca Medina de Rocha, entonces desde el punto de vista jurídico considero que hay algún tipo de implicación y deberían estar al tanto de esta situación porque no es un tema solamente familiar sino que existe un vínculo jurídico en mi criterio”, afirmó.

También señaló que, interpondrán las acciones legales a las que haya lugar por el delito de estafa además de otra multiplicidad de conductas que se habrían desplegado.

“Me causó mucha extrañeza porque en una reunión del 16 de marzo, los abogados manifestaron que el que fuera por la vía legal o penal, se le iba a demorar un poco más el pago casi que condicionando la situación de que no debían demandar las víctimas para que se realizara el pago y que estaban recopilando la información para saber cuántas eran las personas a las que se les estaba adeudando dinero, cosa que me extraña porque eso demuestra y refuerza la teoría de que el negocio es inexistente y por ende iremos ante la Fiscalía General de la Nación a interponer las acciones y será el ente acusador el que investigue y determine la responsabilidad o no del señor Felipe Rocha y de los demás que pudieron haber participado en esta presunta estafa (…)”.

También precisó que las posibles pérdidas de sus clientes ascienden a los 7.000 millones de pesos, “hay varios grupos familiares de amigos que invirtieron en este fondo porque en eso consistía la promesa de que no era un fondo de inversión macro sino unas pequeñas inversiones grupales para poder tener unas utilidades”.

Agregó que, “esperamos que el 30 de marzo se le dé feliz término esta situación toda vez que han manifestado que están recopilando una serie de bienes y activos en una fiducia para poder realizar el pago de una manera organizada, sin embargo, en caso de que este hecho no se lleve a cabo el 30 de marzo estaremos interponiendo las acciones como en derecho nos corresponde (…)”.

¿Qué pasó con el dinero?

El abogado Criollo le dijo a La W que, no se conoce qué pasó con los recursos que sus clientes aportaron a la supuesta pirámide ganadera al igual que, no se conoce qué pasó con lo que aportaron los otros aparentes afectados.

“No sabemos dónde está la plata, precisamente es muy curioso que no se dé una respuesta clara porque las que se han dicho es que la familia va a responder con los activos que de antaño han tenido, entonces al parecer no está la plata por ningún lugar y será competencia de ente de investigar y esclarecer esto”.