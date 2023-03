Ante accionar de grupos armados, MinTransporte solicitó garantías al Comisionado de Paz

El ministro de transporte, Guillermo Reyes, alertó que el accionar de grupos armados han afectado obras de infraestructura vial que se adelantan en el país; solicitó al Alto Comisionado para la Paz que en los diálogos que se adelantan con el ELN el tema de la movilidad no esté en juego.

“Nosotros estamos esperando entregar la variante de 2.2 Pasto – Popayán en junio, las amenazas y lo que está pidiendo el ELN para dejar trabajar al constructor nos tiene muy preocupados; de no pagar los chantajes les destruyen su maquinaria, trabajar así es muy difícil, esperemos que los diálogos con el ELN no le hagan daño al sur del país en una obra tan importante”, expresó el ministro.

Explicó que el proyecto Pasto – Popayán es una obra que tiene como fin unir el norte con el sur del país, “puede estar en los 14 billones de pesos, vamos a empezar este año con la adjudicación del primer trayecto o lo que será la primera unidad funcional entre el Estanquillo Timbío y ahí vamos a seguir adelante con el proyecto que para el presidente es prioritario”.

“Nuestros constructores de la vía de la variante están amenazados tanto con sus maquinarias como con su personal, si no se paga lo que están pidiendo no van a poder seguir trabajando. Nosotros tratamos de unir el centro con el sur del país, no podemos permitir que los ilegales busquen afectar la movilidad de los colombianos”, puntualizó el ministro.

Concluyó, “el constructor ha dicho que él va a seguir adelante en el trabajo, hemos pedido al Alto Comisionado para la Paz que en los diálogos con estos grupos, el tema de la movilidad del país, y la vida de las personas que están involucradas, no estén en juego”.

En el marco del Congreso Nacional de Municipios, que tiene lugar en Cartagena, manifestó que se puede tener causas ideológicas, pero no aquellas que le hacen daño a los demás.