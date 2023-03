Así fue como Lina Bender logró quedar embarazada a pesar de su endometriosis

En Salud y Algo Más tuvimos recientemente al doctor y experto en ginecología, Ricardo Rueda, para hablar un poco de lo que es la endometriosis, su sintomatología y demás detalles, evidenciando que tener este padecimiento no es sinónimo de no poder tener bebés, siendo una opción viable la fertilización In vitro.

Sobre el tema, Lina Maria Bender, paciente de endometriosis, quien tenía el anhelo de ser madre, también habló en Salud y Algo más sobre lo que fue su exitoso proceso de fertilización In vitro, los retos que afrontó y los hábitos que implementó en su vida para logarlo.

“Mi deseo de ser mamá siempre estuvo presente, me dediqué a solucionar los temas relacionados con endometriosis para poder tener un bebé, en mi primera cirugía perdí el ovario izquierdo y mucho tiempo después empecé los tratamientos de fertilidad”, aseguró.

También mencionó que la empatía es un tema principal a la hora de buscar un médico, siendo precisamente el doctor Ricardo Rueda quien finalmente pudo ayudarle.

“Me dediqué a tratamientos como yoga, acupuntura, medicina china, una médica diseñó un plan de alimentación especialmente para mí, dónde quité los azucares, los carbohidratos, las gaseosas, me dediqué a comer sano; no uso nada de químicos ni amoniacos, fue un proceso bastante largo”, relató la paciente.

Del mismo modo, también contó lo que fue su proceso al momento de lograr su esperado y luchado embarazo.

“Tuve tres intentos de In vitro antes de tener a mi hija, cada vez que recibes el resultado negativo es muy doloroso. Si no pasaba seguiría insistiendo, no me iba a rendir. El día que salió positivo le conté a mi esposo y no lo podía creer, finalmente lo logramos y disfruté mi embarazo”, comentó.

Finalmente cerró recomendando a las mujeres con su mismo padecimiento tener fe en el proceso y en los hábitos que la ayudaron a lograr su embarazo.

“A las mujeres que pueden padecer lo mismo les digo que, si yo pude, que soy un caso tan complejo, ustedes también lo lograrán con persistencia, disciplina en la alimentación y con el médico adecuado. Fueron dos años en los que yo aprendí a comer y a cocinar la comida que debía consumir por la endometriosis y se volvió un hábito”, cerró.

Escuche aquí la entrevista completa en Salud y Algo Más: