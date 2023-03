Cumbia Queen, cantautora barranquillera que le da otro sabor a la cumbia

Cumbia Queen, talentosa cantautora barranquillera, ha estado en el mundo musical por más de 15 años y ha pisado múltiples escenarios en festivales y giras internacionales. Para la artista su experiencia y su exploración de la música del mundo le dieron la base para crear su propio sonido. Su música se basa en nuestras tradiciones, incluyendo la cumbia, la gaita y el porro, y se caracteriza por la alegría y la conexión con la gente.

“Me concentré mucho en aprender sonoridades, en aprender sobre diferentes tipos de nuestra música, tanto la música colombiana como también en exploración y aprendizaje de música del mundo”, contó para los micrófonos de Contrarreloj.

La cantante recordó su primera vez en el escenario, cuando sintió que la música realmente corría por sus venas y se dio cuenta de que quería aprender todo lo posible sobre ella. La primera canción que aprendió fue “La luna de Barranquilla” de Esther Forero, que su madre tuvo que cantarle para que la aprendiera.

“Fue la primera vez que me tocaba cantar y ante un público. Era en el colegio y no tenía la canción que me tocaba cantar, pues yo dije que me la sabía, pero era mentira, no me la sabía y mi mamá tuvo que cantármela. Así que fue un aprendizaje por imitación como decimos algunas veces y fue maravilloso porque tuve como maestra precisamente a mi mamá”.

Cumbia Queen ha sido nominada a los Latin Grammy y ha pertenecido a grandes agrupaciones , lo que le ha dado un reconocimiento internacional. La artista también habló de su madre artística, Marta Moreu, conocida como “La dama de la cumbia”, quien le enseñó la importancia de la identidad cultural y la tradición del Carnaval de Barranquilla.

“ Es una mujer maravillosa entregada al trabajo social y al trabajo por los artistas hacedores del Carnaval de Barranquilla, a ella le aprendí muchísimo ”.

Cumbia Queen es una talentosa cantautora barranquillera que ha recorrido el mundo con su música y ha logrado crear un sonido propio basado en nuestras tradiciones. Su composición “Curarte el alma” es un himno de alegría y esperanza que invita a la gente a liberarse de sus tristezas y bailar con alegría.

