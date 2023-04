Avalan a junta directiva de Nutresa para decidir en asambleas de Sura y Argos

Así como ocurrió con las demás empresas del GEA, este lunes 3 de abril, los integrantes de la junta directiva de Nutresa recibieron el aval de los accionistas para tomar decisiones en las asambleas de Sura y Argos.

Al encuentro que se realizó en Medellín, asistieron los dueños o representantes de 430 millones de acciones, de ellos el 66% aprobó la representación de la junta directiva de Nutresa.

Una vez se conoció el veredicto, Sergio Londoño, apoderado de Campbelltown, accionista que votó negativa la proposición, aseguró que “lo que aquí se pretendió impartir fue un cheque en blanco que no está permitido bajo la ley colombiana”. Según el abogado, la autorización que se entregó a la junta directiva es “gaseosa” porque les permite a sus integrantes tomar cualquier tipo de decisiones en cualquier asamblea.

En respuesta, Claudia Barrero, abogada del Grupo Argos, le pidió al abogado Londoño que aclarara los intereses de Campbelltown para que los representantes de Nutresa no pudieran participar en las asambleas de Sura y Argos y le solicitó que explique por qué, tratándose de una holding, “uno de sus propietarios pretende que no voten, que no ejerzan su derecho fundamental al voto”.

Durante la jornada también hubo manifestaciones de los colaboradores de la compañía de alimentos.