“El atleta no es un representante de un Gobierno, es un individuo”: vicepresidenta del COI

“El atleta no es un representante de un Gobierno, es un individuo” Nicole Hoevertsz, vicepresidenta del COI

El Comité Olímpico Internacional está en el ojo de la polémica tras emitir una serie de recomendaciones para el regreso paulatino a la competición internacional de los atletas rusos y bielorrusos. Nicole Hoevertsz, vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), habló en los micrófonos de la W sobre las motivaciones para tomar esta decisión.

Hoevertsz reconoció que desde que inició la invasión a Ucrania el comité ha rechazado y desaprobado la invasión y siempre “ha tomado la posición de apoyar y de estar en solidaridad con los atletas y el movimiento olímpico de Ucrania”.

La postura continúa intacta, pero el constante regreso de deportistas rusos en disciplinas como el tenis y el ciclismo bajo bandera neutral abrió la discusión. “En diciembre tuvimos un Summit olímpico en Lausana donde se discutió el tema a fondo porque en septiembre las Naciones Unidas nos informó que no podíamos seguir con esa postura de excluir atletas rusos y bielorrusos solamente por tener una nacionalidad. Eso sería un factor discriminatorio que era inaceptable para las Naciones Unidas” afirmó la vicepresidenta.

La anterior situación motivó a que el Comité Olímpico Internacional tomara la decisión de estudiar el proceso de retorno de esos atletas rusos y bielorrusos a las competiciones.

Una decisión que concluyó en la recomendación que se emitió la semana pasada con algunas excepciones para los deportistas que han manifestado su apoyo a la guerra o tienen vínculos con el Gobierno o ejército ruso.

Hoevertsz afirmó que no cree que el COI se haya equivocado en vetar a los atletas rusos y bielorrusos en un principio. “No fue una medida de sanción, fue una medida de protección de ellos mismos, porque en ese momento los atletas de Ucrania no podían participar por haber sido invadidos. Habría sido injusto que los rusos y bielorrusos participaran y las víctimas no”, señaló la ex deportista.

Asimismo, Nicole Hoevertsz indicó que los deportistas no deben pagar por los errores de sus gobiernos. “El atleta no es un representante de su Gobierno, es un individuo y por eso la recomendación del Comité Olímpico Internacional es de aceptar a los deportistas rusos y bielorrusos de permitirles participar como atletas individuales neutros” afirmó la vicepresidenta del Comité Olímpico Internacional que aclaró que la medida no incluye a los Juegos Olímpicos de París 2024, pues para ello se evaluará la situación más adelante.

