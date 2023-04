Alcalde de Manizales asegura que no ha podido regresar al país por alto costo de tiquetes

Manizales

Y es que sin que hasta el momento se sepa de su paradero, el alcalde Carlos Mario Marín, se refirió a través de sus redes sociales sobre por qué no ha estado en la ciudad de Manizales, después de que se decretara el Nivel Naranja por la actividad sísmica del Volcán Nevado del Ruiz.

Sobre este tema, manifestó: “Fui el único funcionario de todo el gabinete que no descansó en diciembre y enero, días en los que trabajé hasta altas horas de la madrugada durante dos meses seguidos, incluyendo el 24 y 31 de diciembre, que usualmente son para la familia, nosotros los destinamos para compartir con los habitantes de la calle en una cena navideña”

Además indicó que, el equipo de gobierno ha estado a la altura de esta crisis. Todos los protocolos han sido activados desde la Alcaldía de Manizales, por lo que han permitido estar completamente listos para cualquier contingencia que se pueda presentar.

Seguidamente explicó por qué no ha podido llegar a Colombia: “no he regresado a Colombia no porque no quiera, sino porque modificar unos tiquetes esta semana, donde todos los aeropuertos del mundo están llenos, tienen un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”.

Por otra parte, agregó que, ”no es de público conocimiento, pero quiero contárselos, había programado mi viaje antes de que se presentara la alerta, saliendo desde el 31 de marzo hasta el 20 de abril, (lo que legalmente puedo usar como cualquier empleado), pero saben ustedes de mi alto sentido de la responsabilidad, por esa razón estoy buscando retornar a la ciudad”.

