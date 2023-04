¿Cuántas tazas de café se puede tomar una persona al día?

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) aseguró que, si bien es cierto que el café es considerado parte de una dieta saludable para algunas personas, consumirlo en cantidades desproporcionadas es peligroso, sobre todo para quienes padecen o tienen cardiopatías.

Contrario a esto, ‘The New England Journal of Medicine’ afirmó que el consumo de café está relacionado con una reducción en el riesgo algunos padecimientos.

De igual manera, un artículo del ‘New York Times’ también hace referencia a los beneficios de este grano y resalta que en un estudio realizado a 200.000 personas se identificó que el consumo de máximo 400 miligramos de cafeína al día puede ayudar a reducir las tasas de mortalidad en varios cuadros clínicos.

Sin embargo, la FDA manifestó que una persona adulta puede tomar hasta 400 miligramos de cafeína al día, es decir, 4 o 5 tazas de café aproximadamente. No obstante, aseguran que es importante tener en cuenta el peso, las patologías cardiacas y el consumo de medicamentos, pues el café puede influir drásticamente en pacientes con cuadros clínicos previos.

Asimismo, explican que entre las patologías más recurrentes que se derivan de la ingesta no controlada de café está el insomnio, la osteoartritis, artropatía y obesidad.

Síntomas que podría presentarse si se consume excesivamente el café:

Inquietud y temblores.

Insomnio.

Dolores de cabeza.

Mareos.

Ritmo cardíaco rápido o anormal.

Deshidratación.

Ansiedad.

Dependencia.

Cabe recordar que cada caso es diferente y para cualquier decisión relacionada con términos de salud, se debe consultar a un profesional.