Por crisis de salud mental, Corte Suprema absuelve a sargento que abandonó el servicio

La historia del sargento Gonzalo Adolfo Caquimbo llegó a la Corte Suprema de Justicia, luego de haber sido condenado en marzo de 2019 por un Juzgado militar a 12 meses de prisión, un fallo que el Tribunal Superior Militar y Policial había dejado en firme.

El sargento contó que abandonó el servicio militar por una grave crisis de salud mental: “mi anhelo siempre fue ingresar a las fuerzas militares, después de haber salido de un batallón de contraguerrillas, salí enfermo, con paludismo, leishmaniasis, y siempre en control de salud mental”.

Gonzalo Caquimbo cuenta que vivió mucho la guerra: “casi pierdo la vida en varias ocasiones, entonces esa es la razón por la que me afectó la salud mental, perdí el rumbo, perdí todo, perdí la brújula, ahí fue cuando me agravé más y atenté contra mi vida, me diagnosticaron problemas psiquiátricos”, señaló el sargento.Además dice que luego de que abandonó el cargo, nadie averiguó por él ni se preguntó qué le había pasado: “una vez que salí, me pidieron la cédula y tenía orden de captura por abandono de servicio”.

La Corte Suprema estudió el caso y determinó que la culpabilidad no puede evaluarse según la idea “del hombre promedio o el destinatario abstracto de la ley”. Indicó que cada sujeto vive una realidad social concreta, cumple un determinado papel y es en ese contexto que se da su comportamiento.”A través de experticias especializados, las condiciones emocionales específicas en las que se encontraba esta persona”, lo que la Corte encontró en este caso específico es que la persona se encontraba en condiciones emocionales extremas que lo llevaron a un intento de suicidio, indicó la magistrada ponente Myriam Ávila Roldán.