Al Oído: “Para renunciar falta un mínimo de vergüenza”: Álex Flórez, ¿y entonces?

El circo de Álex Flórez

No puede ser de nadie diferente que al Oído del senador Álex Flórez del Pacto Histórico, luego de la bochornosa actuación que todos los colombianos vimos el pasado 2 de septiembre del 2022, de aquel momento en que en un grado alto de alicoramiento recogió en la Torre del Reloj en Cartagena a una joven, ese estado lo llevó a un nivel de agresividad tan alto que al hotel le tocó llamar a los policías del sector en el que se encontraba ya que ni él ni la mujer estaban en condiciones de ingresar. No solo eso, trató mal a su esquema de seguridad pagado por todos y a los policías.

y mi pregunta es, por qué nadie escuchó nunca a la vicepresidenta Francia Márquez, quien luego de un molesto episodio en el que el congresista empujó en una tarima a la representante Susana Boreal dijo en su momento “ese señor, que tiene investigaciones por violencias y por sus conductas, debe salir del Pacto Histórico”.

Pero esto no es lo único por lo que se cuestiona el actuar selectivo de la ética y respeto por lo público del Pacto Histórico retrocedamos la cinta otro poquito, en el 2021 el Consejo de Estado declaró su pérdida de investidura ¿por qué? Porque estaba inhabilitado. Pero además en ese mismo año se le cuestionó por violencia intrafamiliar, ¿eso es lo que defienden?

No entiendo cómo una colectividad que llegó al poder diciendo que sería diferente hoy guarda profundo silencio.

Pero ahí no acaba todo, la nueva perla es que en el día de ayer la defensa de Flórez dijo que el senador estaba afectado por la masacre de Chochó, Sucre. Sí, así como lo escuchan, ahora resulta que estaba tan mal emocionalmente que por eso protagonizó uno de los actos más vergonzosos que se le han visto a un congresista y eso que acá el concurso lo que tiene es competencia. Durante la audiencia adelantada en la Procuraduría General de la Nación, se dijo que en el proceso fueron entrevistados profesionales de la salud que estuvieran cerca al congresista durante el proceso de desintoxicación y mencionaron que Flórez se encontraba en un momento emocional difícil.

Seguramente en el Pacto Histórico sus colegas guardarán silencio, y el senador incluso culpará a los periodistas de no ser empáticos (ya lo hizo) y mientras tanto nos tenemos que hacer los ciegos ante la infamia. No senador Flórez, no sea tan cínico, respete y recuerde lo que usted antes decía.

Cierro recordando la frase del senador Flórez en el 2019 “para renunciar hace falta un sentido mínimo de vergüenza”.