Comunidades advierten irregularidades en obras de infraestructura de Cúcuta

Las comunidades advierten que, a pocos meses para que culmine el periodo de la administración municipal, les preocupan varias de las obras que se habían proyectado a través del área metropolitana de Cúcuta y la secretaría de infraestructura. Una de ellas es la intervención en la avenida Kennedy y la intervención a varios partes de la ciudadela de Juan Atalaya.

Jhan Gonzáles, presidente de junta de acción comunal de la ciudadela Juan Atalaya tercer etapa aseguró a W Radio “la comunidad pues esperaba ayer hacerle control político junto con la corporación del concejo de Cúcuta a las obras que viene realizando infraestructura específicamente en la avenida Kennedy, el contratista entregó parte de la pavimentación, pero hay una banca que está destapa son 180 metros y el área metropolitana en reuniones anteriores se ha comprometido y ha dicho que tiene el dinero para pavimentar el resto de la vía, pero pues en este momento ya se terminaron las horas por parte del contratista”

“Tenemos entendido que el contratista debe entregar la vía con una certificación, pero no sabemos a ciencia cierta si apenas se entregue la vía, nosotros tengamos contratados quién vaya a pavimentar el resto de la vía, ustedes saben que tenemos también la construcción de los parques del parque lineal de la avenida Kennedy y que se están llevando a cabo, pero esto va prácticamente en carrera y estamos viendo que hay muchas situaciones que se están presentando con el resto de la avenida Keneddy, que no se va a intervenir, en ese momento hay una incertidumbre porque la mayor parte de la banca de la Kennedy, ha quedado destruida; ha quedado prácticamente inservible”.

“Demoró casi un año cerrada esta vía y las vías alternas las destruyó por completo, las obras de la pavimentación de la avenida culminaron el contratista ya no tiene empleados en la vía en este momento dieron vía libre al tráfico, pero la obra no ha sido entregada oficialmente a la comunidad, pero nos parece una irresponsabilidad de la secretaría de infraestructura que no se haga el cumplimiento y entrega de la obra”.

En la pavimentación de la vía Kennedy se invirtieron $1.500 millones de pesos y en la intervención de los parques más de $6.300 millones de pesos con un adicional de $2.600 millones.