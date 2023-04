La suplantaron y la endeudaron solo con su número de cédula: denuncia de reconocida actriz

La reconocida actriz Yesenia Valencia, y su hermano Andrés, denuncian que fueron suplantados, endeudados y reportados en las centrales de riesgo.

Ambos advierten que solo bastó con los números de sus cédulas para figurar como codeudores en varias empresas dedicadas a la venta de productos por catálogo.

Por este motivo, los protagonistas de esta historia, Yesenia y Andrés Valencia pasaron por los micrófonos de Sigue La W para comentar lo sucedido.

Yesenia Valencia inició explicando cómo fue la situación y la manera en que se dieron cuenta que había sido suplantada, pues según contó, “tenemos una empresa e íbamos a sacar una tarjeta de crédito de la compañía; yo soy la representante, pero me dijeron que no, que estaba con cartera castigada. El mismo banco me mandó los reportes, Avon me había castigado, pero además estaba en otras cinco o seis empresas más en las que habían usado mi nombre para ser codeudora de personas que trabajan con empresa de venta por catálogo”, explicó Valencia.

Así mismo, mencionó que tras conocer los hechos se contactó con las empresas por medio de derechos de petición, pero solo una le contestó. “Solo me contestó una compañía, me mandó el audio en donde se escucha a una persona que se hace pasar por mí y luego me dicen que debo pasar a la Fiscalía y poner la denuncia”.

Sin embargo, debido a esta respuesta, la reconocida actriz se planteó la cuestión de por qué para recibir información de usuarios las empresas no serían rigurosas, pero para dar información y facilitar procesos, pondrían obstáculos.

“Una persona se hace pasar por mí, da mi número de cedula y saca créditos, pero cuando les digo que no soy yo, ahí sí les debo comprobar que no soy yo. Entonces ahí es donde uno se siente desprotegido; quién lo protege a uno en ese tema crediticio, porque además las centrales de riesgo aceptan que la compañía diga que uno es el culpable”, puntualizó.

Durante la entrevista se evidencia en el audio como una persona se hace pasar por Yesenia Valencia como codeudora de una persona identificada como Tatiana. “La empresa llama a la supuesta Yesenia y le dice: usted va a ser codeudora de una supuesta Tatiana y ella dice que sí y da una dirección que no es mía”, además de datos como la fecha de expedición de la cedula y el número de celular que según Valencia también son incorrectos.

Cuenta, además, a modo de reflexión, que “esto es una mafia, usan la cedula y el nombre de muchas personas para hacerlo y tú te das cuenta si vas a solicitar un crédito; puedes estar endeudado y no lo sabes”.

Sin embargo, la historia no terminó aquí, pues Andrés Valencia, su hermano, en busca de ayudarla decidió investigar y encontró que él también estaba suplantado. “Cuando eso pasó, mi hermano investigó y resultó que él también estaba suplantado”.

Motivo por el cual, Andrés Valencia, también habló en Sigue La W sobre su situación.

“En mi caso se esfuerzan un poco más porque verificaron con un celular (la empresa pidió verificar la información con un mensaje al celular) que no era el mío, y ese fuel el filtro que ellos hacen para verificar”, diciendo además que entonces cualquier persona puede suplantar así pidan un celular porque igual dan el de ellos mismos y no hay problema.

En su caso concreto, sin embargo, fue sorpresivo porque la empresa en donde encontró que había sido mencionado, trabaja solo con mujeres según contó.

“Una de estas empresas trabaja solo con mujeres y en el formulario aparece como que yo soy la mamá de alguien, pero igual aparezco como masculino”, cerró.

Por otro lado, Sigue La W se contactó con la directora especializada contra los delitos informáticos de la Fiscalía General, Edna Patricia Cabrera, quien aseguró que en este tipo de denuncias se les exige a las empresas mencionadas los contratos firmados y que ha llamado la atención el hecho de que sean digitales.

“Con ocasión de la pandemia, en el 2019, 2020, 2021, y en lo corrido del 2022, esta clase de contratos se hacían de manera virtual y entonces las empresas no tuvieron el cuidado requerido para montar mecanismos de seguridad electrónica, de seguridad informática, que permitiera de manera fidedigna una individualización del delincuente”, dijo.

Y agregó que los contratos virtuales carecen de una huella, de la lectura del iris y de otras herramientas de seguridad, por lo que les hizo un llamado a las empresas a fortalecer sus controles.

Finalmente, aclaró que la suplantación acarrea una multa, mientras que el delito de estafa sí conlleva a una pena de prisión.

Así mismo, Cabrera dijo que estos casos “terminan en una decisión de archivo por la dificultad que presentan para encontrar al responsable”.

Reviva la transmisión de Sigue La W a continuación: