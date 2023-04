Abogados en Cúcuta advierten riesgos en modificar contratos de obra pública del AMC

Ante las críticas y cuestionamientos de los ciudadanos por las obras y proyectos que se están desarrollando en la ciudad, hay preocupación por la demora en las obras y la solicitud al concejo de Cúcuta para que autorice una adición presupuestal para culminar los procesos.

Los abogados advierten que modificar el objeto de los contratos de obra pública del área metropolitana, debe realizarse mediante un nuevo contrato adicional, a través de procesos de contratación independiente de no cumplirse así, tipificarían delitos en la función pública.

El abogado Martín Santos aseguró a W Radio “el representante legal de AMC Cúcuta está sujeto al principio de responsabilidad, por lo que tiene la obligación de buscar el cumplimiento de los fines de la contratación vigilar la correcta ejecución del objeto del contrato y proteger los derechos de la entidad”.

“El convenio 2837 /2021 por valor $20.104´045.176 Objeto Realineamiento Avenida Las Américas tiene plazo pactado (26 meses) con terminación el 29 de diciembre del 2023.Ejecución global del convenio presenta un avance del 15,77% en recursos ejecutados. El contrato 07/21 renovación Av Kennedy fue por $9.054.243.005 incluido adicional. Plazo de 14 meses y adicional de 4 meses que acabó el 2 de marzo/23 con solo un avance de obra de 65.49%. Al finalizar el plazo no es posible terminación unilateral solo liquidarlo, los contratos no se van cumplir en el plazo pactado (17 meses) por las partes contratantes, incluido el plazo adicional de tres meses, aun cuando según el plazo pactado en el convenio 2837/2023, éste se encuentra vigente hasta 29 de diciembre del 2023”.

“En este tema en específico de las obras que están pendientes, los contratos de obra público que se celebró con el AMC, donde establece el grado de cumplimento de esos contratos, a la fecha de lo que certifica finalizando el mes de marzo, según datos entregados por la misma área metropolitana, esos obras no las van a poder terminar, porque el avance de obra no es muy significativo, además, requieren adiciones presupuestales y los concejales han advertido que no autorizarán el adicional los 11 mil millones de pesos para las obras”. Señaló

La alcaldía de Cúcuta y el área metropolitana, ha manifestado que sí se cumplirán las obras programadas y pactadas en el plan de desarrollo “Cúcuta 2050, estrategia de todos” lideradas por el alcalde Jairo Yañez.