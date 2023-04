Hombre fue despedido y reemplazado por la IA: “se pierde la empatía con el público”

La inteligencia artificial se ha convertido en tema de conversación a nivel global, pues en diferentes ámbitos se ha llegado a mencionar que podría acabar con algunos empleos, pues según estudios, esta puede potenciar la productividad laboral a un nivel superior al que se tiene ahora con los humanos.

En Contrarreloj hablamos con el locutor y actor de doblaje argentino, Alejandro Graue, quien sería el primer hombre en Latinoamérica en ser despedido de su trabajo para ser reemplazado por la inteligencia artificial.

“Alrededor de octubre del año pasado empecé a hacer los doblajes de un canal de YouTube, se interrumpió por las fiestas de fin de año y ya en enero no recibí nuevos trabajos. Cuando veo que suben un nuevo video, me pareció raro porque yo no había grabado nada nuevo, y al darle play me di cuenta de que me habían cambiado por un software de inteligencia artificial”, relató el locutor.

Además, hizo énfasis en que al público no le gustó este nuevo mecanismo, sin embargo, aseguró que no está en contra de la inteligencia artificial.

“Yo no estoy en contra, me parece que dándole un buen uso puede ser muy útil, pero no estoy de acuerdo en que nos reemplacen en los trabajos que requieren de humanidad, donde tiene que haber emociones, arte, alma, si nos reemplaza un robot se pierde toda la empatía con el público”, comentó.

