Alelí Gael Chaparro, primer profesional en recibir título como ‘abogade’

En la Universidad del Rosario, Alelí Gael Chaparro recibió su título profesional como ‘Abogade’, siendo este el primer diploma de pregrado no binario de Colombia que se entrega en una institución de educación superior.

En diálogo con Sigue La W, Chaparro relató que su cédula aparece como NB desde mayo de 2022, es decir, como No Binarie. A partir de ahí, agrega, logró que la institución educativa reconociera en su diploma su identidad de género.

Esto, explicó, se debe a que es una persona no binarie porque “nunca me he identificado como hombre o como mujer”.

“Cuando saqué la cédula (no binaria) sabía que iba a haber problemas (...) pero si alguien no está forzando el cambio, nadie más lo va a hacer”, subrayó.

Sobre el uso de lenguaje inclusivo y la importancia del reconocimiento de su identidad de género en los documentos públicos, Chaparro aseguró: “El lenguaje siempre evoluciona, todo el tiempo están apareciendo nuevas palabras (...) es irreal que el lenguaje sea sólido e inamovible”.

Frente a las críticas que ha recibido, Chaparro las consideró como un logro: “Si a una persona le incomoda, mejor. A esas personas que constantemente están buscando formas de atacar a la comunidad, les duelen las personas reconocidas formalmente”.

De esta manera, agregó, el hecho de que su título profesional diga “abogade” lo considera como “una forma de resistencia y de poner el dedo en la llaga”.

Así mismo, relató que siempre ha recibido el apoyo de su familia: “Mi familia es un amor (...) al principio no entendían (sobre la identidad no binaria), no recibieron educación de género, pero siempre me han querido y apoyado incondicionalmente”.

“Soy una persona que sabe ganar peleas jurídicas, ya le gané a la Registraduría”, concluyó, sobre los obstáculos que podría enfrentar en su ejercicio profesional.

Escuche la entrevista a Alelí Gael Chaparro en Sigue La W: