Hombre dice que ayudó a capturar a confeso asesino y no recibió recompensa

Wilson Arguello, exconductor de un bus intermunicipal, asegura que ayudó a capturar al confeso asesino y violador de la estudiante Paula Andrea Restrepo, quien además fue torturada en el municipio de Andes, Antioquia, en noviembre del año pasado.

Sin embargo, según él, nunca le entregaron la millonaria recompensa que ofreció la Gobernación de Antioquia por información que permitiera ubicar al presunto responsable, identificado como Carlos Arturo Mora Durán. Además, advirtió que ha recibido amenazas.

En Sigue La W, el denunciante reveló que el 5 de noviembre iba conduciendo el bus cuando, de un momento a otro, el implicado se subió con la ropa sucia, al igual que sus botas. El joven, que minutos antes se escapó del hospital en donde le hacían los exámenes para verificar su autoría en el crimen, le dijo que necesitaba viajar a Medellín.

“Yo me encontraba pasando por Andes, Antioquia, más o menos en la salida del pueblo, de la orilla de la vía me salió este sujeto, yo lo vi en botas de caucho, un jean, una camiseta de fútbol Vinotinto llena de barro y muy cochina, yo le pregunté que si iba para Medellín así vestido y se fue al lado de la escalera”, dijo.

Agregando que una vez revisó su celular vio la foto de un cartel que decía ‘se busca’ violador y asesino de niña de Andes y se percató que se trataba del mismo sujeto que llevaba en el bus. De inmediato alertó a las autoridades y en los grupos de WhatsApp.

“El policía Cristian Arango me dijo que lo que yo había hecho era un acto muy violento, pero que lo mejor era la recompensa que yo iba a recibir por entregar a ese sujeto”, agregó.

En esa misma línea, comentó que “arriesgué mi vida, la Policía nunca se acercó, el gobernador nunca me dijo gracias, la Fiscalía tampoco veló por mi seguridad”.

El denunciante tiene en su poder varias grabaciones donde un uniformado de la Policía destaca su colaboración en la captura del confeso asesino.

“Wilson, buenos días, pues hermano bien, aquí estamos a la espera de que vengan los de la Sijín y eso para que se lleven a ese man, y al coronel comandante del departamento para comentarle la situación suya porque la orden que tenemos es explícita en decirle a mi coronel cómo fueron los hechos pa´ que usted reclame su vaina. Igual, como le digo, usted tiene su conversación y todo cómo fueron los hechos, no hay que quitarle ni ponerle”, dice el audio.

En otra grabación reconoce que el exconductor fue quien entregó las placas del bus en donde el presunto criminal intentaba huir.

“Hágale tranquilo, la idea es que mano, más que nosotros, usted, no se preocupe por eso. Más que nosotros, usted huevón, que fue el que hizo todo prácticamente, nosotros no hicimos sino cogerlo y llevarlo a allá a la estación y allá nos lo quitaron. Pero no importa, lo importante es que usted fue quien nos lo entregó mano, no se preocupe por eso, la idea es que usted se gane alguna vaina mano, bueno ya que no le den todo y eso y que los otros se peguen es diferente pero lo importante es que usted lleve su buena parte huevón”, dice.

A propósito de esta denuncia, el secretario de Seguridad de Antioquia, Oswaldo Zapata, entregó la versión de las autoridades.

Por su parte, Oswaldo Juan Zapata Luján, secretario de Seguridad y Justicia de Antioquia, aseguró en Sigue La W que “la Secretaría no ha recibido al momento ninguna solicitud de parte de los organismos de seguridad y justicia competentes para alguna recompensa por este caso”.

De igual manera, especificó que “nosotros tenemos que ser muy cuidadosos, este es un asunto en el que hay que garantizar la reserva y el debido proceso (…) no es este el único caso, es corriente que la ciudadanía presente derechos de petición para el reconocimiento de recompensas que han sido ofrecidas por la Gobernación”.

Todos los detalles a continuación: