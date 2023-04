Continúan las promesas incumplidas para llevar acueducto a la Mesa y a Anapoima

Continúan las promesas incumplidas para llevar agua potable a los municipios de La Mesa y Anapoima. Sigue La W tiene la lupa puesta en los millonarios recursos que se siguen invirtiendo en un proyecto que por el que nadie responde.

En entrevista con Sigue La W, Wilson Flórez, diputado de Cundinamarca, aseguró que “no hay agua y no vamos a tener agua en la Mesa y en Anapoima por parte de ese proyecto de acueducto que nació sin estudios ni diseños y aun así fue financiado desde la Gobernación de Pablo Ardila. Llevamos casi 20 años esperando a punta de promesas que llegue agua y no ha llegado”.

Agregando que “el agua no va a llegar, ningún gobernador va a ir a la cárcel por la pérdida de estos recursos y le apuesto a que vamos a perder otra vez los recursos”.

De igual manera, el diputado comentó que “la Contraloría departamental hizo un hallazgo fiscal por 39.000 millones de pesos y lo que dijo es que el proyecto era inviable, estamos hablando de un proyecto que nació mal. Estos gobernadores, tanto Rey como García le han invertido plata a un proyecto inviable. Se ha metido tubería y se ha sacado tubería (…) el acuerdo de venta de agua dice que el agua que sobre de Funza, Madrid y Mosquera se mete por ese tubo y esos municipios tiene desabastecimiento de agua”.

Por último, resaltó que “no tenemos un acueducto funcional y no lo vamos a tener”.

Por su parte, Juan Eduardo Quintero, gerente de Empresas Públicas de Cundinamarca, dejó claro en la entrevista que “Findeter es el ejecutor del proyecto, nos dijeron en 2022 que necesitaban un año para terminar y 39.000 millones de pesos, nosotros ponemos la plata y ellos no han terminado”.

Asimismo, Quintero comentó que “hoy Findeter no nos han dado una respuesta clara y de cuánto se requiere para terminar. Lo único que hemos hecho nosotros es creer en Findeter y en los contratistas que ellos tienen, meter lo recursos, endeudarnos para poder llevar el agua a los municipios de la Mesa y Anapoima. 17 años totalmente frustrados y engañados por eso”.

Todos los detalles a continuación: