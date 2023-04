Transportadores de carga internacional se declaran en cese de actividades

La parálisis del gremio de transporte se presenta en rechazo al Plan Operativo para la Reactivación Gradual del Transporte Internacional de Carga y Pasajeros por Carretera que adelantan los ministerios de Transporte de Colombia y Venezuela.

José Quintero, vocero de los conductores aseguró a W Radio “en este momento estamos en cese de actividades el gremio transportador, debido a que los representantes de los gobiernos de Colombia y Venezuela, se reunieron hace unos días en San Antonio del Táchira y firmaron un documento, el cual prohíbe la circulación de vehículos de placa colombiana y venezolana en el territorio nacional a más de 20 kilómetros”.

“Esto es un intercambio comercial desde hace 30 años que el transporte internacional está laborando y no habíamos tenido inconvenientes como ahora, lo más crítico es que se firmó ese documento sin consentimiento del gremio transportador, nosotros en pandemia estuvimos pendientes de llevar la carga, tanto a Venezuela como Colombia y no tomaron en cuenta al transportador”.

“Con esta decisión estamos perjudicados más de 800 transportadores de carga internacional, entramos en cese de actividades, hemos hecho marchas pacíficas en la Guajira como en Norte de Santander y pedimos a los gobiernos que revisen las posibilidades de continuar laborando como veníamos”.

“Llevábamos carga desde Colombia a Venezuela y viceversa, no estamos haciendo tránsitos ilegales, la carga nacional no se está afectando, por eso queremos que el gobierno nos escuche y no tomar decisiones de la noche a la mañana”. Señaló

La carga deberá ser descargada y/o transbordada a los depósitos y/o almacenadoras habilitadas que se encuentren ubicadas en un rango no superior a veinte (20) kilómetros contados desde la frontera.

Los documentos admisibles para el control migratorio son: Pasaporte vigente, cédula de ciudadanía /cédula de identidad venezolana, Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso de Protección Temporal (PPT), Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF).