Hay que destrabar la agenda legislativa: Roy Barreras desde EE.UU.

Aunque los aires en el Congreso de la República están caldeados por el debate de la reforma a la salud colombiana, el presidente del Congreso de la República, Roy Barreras, está en Estados Unidos como parte de la comitiva que acompaña al presidente Gustavo Petro en su estadía por el país americano. Sin embargo, desde Washington, Barreras habló de la situación.

“Yo he hecho un llamado respetuoso a la Comisión Séptima de la Cámara. Es normal que haya diferencias lo que no resulta válido es filibusterismo una recusación es verdaderamente ridícula es que no se resuelven pronto”, dijo Barreras.

Por eso, también envío mensaje concreto, “le ruego que apruebe la mayoría de artículos que tiene consenso y los que no que haya acuerdo pues que a voto limpio se definan, pero hay que destrabar la agenda legislativa”.