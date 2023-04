Yo me siento a escribir de mi experiencia con Dios: Adriana Eslava sobre su nuevo libro

En medio de la sección ‘Hay que leer’, Adriana Eslava, diseñadora y presentadora, presentó en Contrarreloj su nuevo libro ‘Soy Adriana Eslava. El valor de la imperfección’.

De acuerdo con Eslava, luego de retirarse de la televisión se dedicó a la conducción de eventos y se fue a vivir a España. “Me volví esposa, aprendí a cocinar, todo lo que debí haber hecho al comienzo de la vida, lo estoy haciendo ahora. Soy NN y es una vida opuesta a lo que viví en Colombia”.

En cuanto a lo que pasó el 25 de noviembre de 1987, la periodista aseguró que “alguien que nunca supe quién era, de una manera absurda quiso quitarme la vida, pero resulta que me regaló una mejor que la que tenía. Fue absolutamente maravillosa esa experiencia, si yo pudiera modificar algo, no modificaría el atentado. Cuando vienen grandes desgracias, si tenemos la capacidad de pedir ayuda, vienen las grandes transformaciones”.

Asimismo, indicó que “el médico tan pronto me hizo los exámenes, me dijo que perdí el ojo derecho y que iban a tratar de salvar el ojo izquierdo (...) y desde ahí comienza una historia que después de 35 años consideré contar. Esta historia no tiene un día sino 35 años”.

El libro será presentado en la Feria del Libro el próximo sábado 29 de abril en el Gran Salón Raíces a las 4:00 p.m.