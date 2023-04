Esta será la ley más importante del Congreso: Karina Espinosa sobre ‘ley Cero Cacho’

Colombia en su agenda política ha desatado diferentes debates en el marco legislativo, esta vez, se dio por la radicación de un proyecto de ley llamado ‘Cero Cacho’, pero ¿en qué consiste?

Según se lee en el texto: “para efectos de la presente ley se entenderá por ‘cacho’ toda conducta nociva, penosa, incorrecta, inmoral, penosa que una persona comete hacia otra y que amenace la institución familiar y que pueda afectar la salud física o mental de una o varias personas y que deteriora el tejido social tales como el consumo de sustancias psicoactivas, acoso escolar, bullying, infidelidad , violencia de género y violencia intrafamiliar”.

Lo curioso del tema es que con excepción de la infidelidad el resto de los aspectos ya estarían tipificados en las leyes colombianas.

Por este motivo, la senadora del Partido Liberal Karina Espinosa y quien lidera el proyecto, pasó por los micrófonos de La W para hablar sobre este mismo y contar de qué trata.

“No se ha entendido lo que busca la ley, no es una ley penal, no tipifica delitos, sino que busca la reconstrucción del tejido social”, explicó Espinosa.

Ya que, según cuenta, “nuestro tejido social está deteriorado, hay una descomposición social, la droga se volvió moda, la infidelidad, el bullying se volvieron normal en nuestro tejido social y lo queremos reconstruir”.

Y es que, sobre el punto más cuestionado del texto, dijo que “la infidelidad no la hemos visto como salud pública y lo es, está destruyendo familias, genera depresión, suicidios y homicidios”.

Y así mismo, explicó sobre lo anterior que nos podemos acostumbrar a ver normales esas conductas porque “ya es hora de que se empiece a educar en este tema que nos esta dejando tantas muertes en Colombia”

Menciona que está “convencida de lo que estoy haciendo“ porque según dice, será “el proyecto de ley más importante que se va a presentar en el Congreso”, ya que “será el que le apuesta a la reconstrucción del tejido social y de la paz”.

Enfatizando finalmente que son los niños el futuro y por este motivo se deben educar. “A la paz solo se puede llegar por medio de los niños, ellos son el futuro de la humanidad y tenemos que ser capaces de educarlos con principios y valores”.

