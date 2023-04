“Son como seres humanos”: Paula Kahumbu sobre la serie ‘Los secretos de los elefantes’

Una de las especies más majestuosas existentes es, en definitiva, los elefantes, animales poderosos, cariñosos y sabios, existe tanto qué aprender y descubrir de ellos que se hacen necesarias millones de producciones al respecto, para descubrir la similitud que guardan con los humanos.

La franquicia de historia natural “Secretos De”, trae consigo una nueva entrega denominada ‘Secretos de los elefantes’, narrada por la actriz Natalie Portman, esta serie documental busca exponer desde las complejas emociones hasta el sofisticado lenguaje de este gran animal, sobre el tema, la doctora Paula Kahumbu, bióloga, exploradora de elefantes y creadora de la producción, habló en exclusiva para Contrarreloj.

“Crecí en Kenia, Nairobi, cuando era niña teníamos un sinfín de animales salvajes alrededor, desde allí supe que quería enfocarme en eso desde la ciencia, no me enfoqué en los elefantes hasta que terminé mi licenciatura, fue entonces que conocí a dos mujeres que estudiaban los elefantes, y su enseñanza realmente me inspiró”, relató la experta.

Del mismo modo, se refirió a uno de los puntos centrales de la serie documental: la similitud que existe entre los elefantes y los seres humanos.

“Los elefantes son muy similares a nosotros: viven en familias, son matriarcales, viven con sus abuelos, se cuidan entre ellos, sienten dolor, sienten el trauma como nosotros, aprenden, juegan, se juegan bromas unos a otros, inventan, crean herramientas para mejorar su calidad de vida y tienen la capacidad de transmitir su sabiduría a otros de su familia”, aseguró.

Kahumbu también contó que esta especie tiene una extraordinaria capacidad sensitiva, teniendo la capacidad de sentir a miles de metros de distancia, saben lo que sucede en diferentes lugares de los ecosistemas, además de su habilidad para comunicarse entre sí.

Finalmente, evidenció su preocupación en cuanto a la disminución de esta especie, que puede estar próxima a encontrarse en peligro de extinción.

“Los estamos perdiendo antes de que en realidad sepamos lo suficiente sobre ellos”, concluyó.

