Así podrá lograr las mejores posiciones sexuales, según el Doctor Germán González

El tema de las posiciones sexuales a la hora de tener relaciones es uno de los más importantes a la hora del encuentro íntimo, por ello, en Salud y Algo Más hablamos sin tapujos, y traemos de nuevo, en un viernes de salud sexual a nuestro sexólogo y ginecólogo de cabecera, el doctor German González, para hablar al respecto sobre potenciar el deseo sexual y las mejores posiciones para hombres y mujeres.

“Antes a abrirnos a las nuevas posturas sexuales, hay unos tips para tener en cuenta para mejorar el desempeño sexual, uno de ellos es justamente tener una dieta saludable y agregar el ejercicio a su vida cotidiana. El músculo aumenta la testosterona y el deseo sexual”, aseguró.

Asimismo, se refirió a las posiciones sexuales que pueden generar un mayor efecto placentero, comentando que inicialmente se debe tener como prioridad el tema del acto previo.

“Reflexionemos de la importancia de los juegos preliminares: lamer, oler, acariciar. El pico de excitación de las mujeres se obtiene de forma más lenta que el de los hombres, y eso se consigue con el trabajo previo”, atestiguó.

Para finalmente dar algunas recomendaciones para tener una mejor penetración, dando un adelanto sobre el tema del squirt en las mujeres:

Mejor posición para las mujeres: ubicar una almohada tipo cilindro bajo la cadera para tener un mejor ángulo al momento del acto, y así manejar la profundidad.

Para desarrollar el squirt: mujer bocarriba, piernas relajadas, mientras el hombre deja fluir todo su potencial sin llegar a la brusquedad en las zonas erógenas de la parte intima.

mujer bocarriba, piernas relajadas, mientras el hombre deja fluir todo su potencial sin llegar a la brusquedad en las zonas erógenas de la parte intima. Mejor posición para el hombre: Lo más placentero para el hombre es tener el poder, la posición puede ser con el hombre sentado en la silla y la mujer sobre él, o la del misionero con algunas variaciones teniendo a la mujer de lado, para garantizar profundidades nuevas.

“Dejemos de creer que si no hay squirt no hay buen final, que si no hay penetración no hay buen final. Las mujeres pueden tener dos o tres orgasmos sin ningún problema, y con las técnicas adecuadas”, cerró.