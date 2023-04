Arrancó la Cumbre sobre Venezuela en Bogotá: ¿qué dicen los sectores políticos?

Ya inició la conferencia internacional sobre el proceso político en Venezuela, convocada por el presidente Gustavo Petro en el Palacio de San Carlos de Bogotá.

Al encuentro asisten al menos 20 delegaciones internacionales y se destaca la participación de Estados Unidos y de la Unión Europea. La Cancillería colombiana aclaró que Juan Guaidó, líder opositor, no fue invitado y confirmó su salida del país.

¿Tienen futuro estas conversaciones? En Sigue La W hablan políticos, expertos y líderes gremiales.

Rafael Veloza, opositor al Gobierno de Nicolás Maduro, subrayó la necesidad de un cambio en su país: “Los venezolanos necesitan un cambio político y este tiene que ser por la vía electoral. A través del derecho a elegir y ser elegido”.

“Estamos solicitando el cambio político y que los sectores vulnerables de la población tengan lo elemental. Una enfermera en Venezuela recibe ocho dólares mensuales, por eso la crisis económica ha llevado a siete millones de venezolanos a salir del país”, advirtió Veloza.

También valoró la intención del Gobierno colombiano de poner el diálogo sobre la mesa: “Agradecemos a todos los países, a la Unión Europea (...) queremos que se abran los ojos, llevamos 20 años de lucha contra una dictadura. Tiene que haber un proceso de parte y parte”.

Sobre los procesos judiciales que enfrenta el presidente Nicolás Maduro ante la justicia internacional, Veloza manifestó: “Nicolás Maduro no desconoce lo que es la justicia, se hace el pendejo (...) Venezuela está sometida a la Corte Penal Internacional CPI, donde se tramitan violaciones sistemáticas al Derecho Internacional Humanitario DIH”.

Por otra parte, el congresista Alejandro Ocampo destacó esta iniciativa llevada a cabo por el Gobierno Petro: “Es muy importante lo que se está haciendo, hace años no se veía un esfuerzo así de grande para alcanzar la paz en América Latina. En ningún momento podemos desearle al país vecino que siga en conflicto”.

“Estamos ganando el respaldo internacional para este acuerdo, uno que nunca habíamos tenido. Invito a que nos pongamos en función de que Venezuela resuelva su problema (...) creo que es fabuloso lo que está pasando, la lucha del siglo XXI es por la paz”, afirmó.

Sobre el opositor Juan Guaidó, Ocampo hizo duras críticas: “Juan Guaidó es un mentiroso, Estados Unidos le compró los tiquetes para que se fuera del país (...) entró de manera irregular y cree que estaba en el gobierno Duque, cuando entraba con ayuda de ‘Los Rastrojos’”.

A su turno, el congresista Óscar Villamizar cuestionó la naturaleza del encuentro manifestando que “hay que preguntarse si es útil o no negociar con un dictador”, refiriéndose a Maduro.

También se pronunció sobre el episodio del opositor Juan Guaidó: “Es hipócrita que el Gobierno se siente a hablar con el ELN y el Clan del Golfo, pero le parezca terrible que venga Guaidó”.

Agregó: “Hay un interés de que Juan Guaidó no cuente lo que está pasando en Venezuela (...) me alegra escuchar al representante Ocampo aceptar que en Venezuela no hay paz y tranquilidad”.

“Que no salgan a decir que no hay democracia y paz, y salgan a estrechar la mano a Nicolás Maduro”, concluyó.